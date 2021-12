Republik Kroasia Akan Buka Konsul Kehormatan di Surabaya

Nenojsa Koharovic,

Kamis, 16 Desember 2021 | 11:09 WIB

Oleh : Rozi Amrozi / EHD

Surabaya, Beritasatu.com - Republik Kroasia berencana membuka Konsul Kehormatan di Surabaya untuk mempererat hubungan kerja samanya dengan Provinsi Jawa Timur.

"Saya sangat senang untuk memberitahukan bahwa pemerintah saya memutuskan untuk membuka Konsulat Kehormatan di Jawa Timur untuk meningkatkan kerja sama," kata Duta Besar Kroasia, Nenojsa Koharovic, saat berkunjung ke kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur di Surabaya, Rabu (15/12/2021).

Ia mengungkapkan, Republik Kroasia dan kesatuan-kesatuan lokalnya memiliki minat yang besar dalam mempromosikan hubungan lebih lanjut dengan Jawa Timur.

Kroasia melihat potensi yang kuat dalam pengembangan kerjasama di bidang transportasi laut, pariwisata, perdagangan, infrastruktur serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

BACA JUGA Kadin Gelar Forum Bisnis, Ini Skala Prioritasnya

"Kroasia sangat kuat dengan Industri Shipping Building seperti PT PAL, di samping itu juga memiliki pasar Eropa, juga memiliki industri pariwisata yang besar, walaupun Kroasia negara dengan jumlah penduduk hanya sebesar 4 juta jiwa, tetapi turis yang berkunjung ke Kroasia mencapai 20 juta orang. Ini bisa dikerjasamakan, tidak hanya bagaimana meningkatkan jumlah turis tetapi juga dalam hal konsultasi, bagaimana ilmunya pariwisata Kroasia menjadi seperti saat ini. Kami terbuka untuk mengeksporasi," ujar tandasnya.

Terkait rencana pembukaan konsul tersebut, Calon Konsul Kehormatan Kroasia untuk Jawa Timur, Indra Uno menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan sosialisasi dengan sejumlah pihak, termasuk dengan Kadin Jatim. Keinginan tersebut juga dibicarakan bersama sejumlah asosiasi, hasilnya mereka sangat mendukung keinginan tersebut.

"Sekarang sedang menunggu persetujuan kedua negara. Tetapi kami sudah jalan tanpa harus menunggu formalitasnya. Karena dukungan kedua negara tidak hanya sekedar informasi tetapi juga transaksi. Apalagi Wakil Wali Kota Surabaya bersama timnya juga telah berkunjung ke Kroasia beberapa waktu lalu. Kemungkinan besar kerja sama bisa dilanjutkan untuk Kota Surabaya menjadi sister city dengan kota di Kroasia yang mirip dengan Surabaya. Sehingga nanti bisa saling mengisi baik dari sisi SDM atau keterampilan," terang Indra Uno.

Dikatakan, dari sisi kerjasama perdagangan juga cukup potensial karena Kroasia termasuk anggota Uni Eropa dengan jumlah penduduk 450 juta jiwa. Kroasia bisa menjadi pintu masuk ekspor Jatim ke sejumlah negara Uni Eropa lain karena standarnya sama. Sejumlah produk yang diminati di Kroasia di antaranya adalah fesyen, makanan dan minuman (Mamin), termasuk kopi dan kerajinan.

Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto mendukung rencana pembukaan konsul kehormatan itu. Kroasia adalah salah satu negara yang cukup potensial, baik dari sisi kerjasama industri, pariwisata hingga perdagangan.

"Kroasia ini memiliki ilmunya dan informasi dari Dubes tadi bahwa sebenarnya pariwisata itu tidak hanya sekedar berswafoto, tidak hanya taman. Tetapi lebih pada bagaimana wisatawan bisa bersenang-senang. Sehingga kuncinya adalah bagaimana turis bisa bersanang-senang saat berwisata. Wisata kuliner misalnya, bagaimana mereka bisa menikmati. Karena sebenarnya banyak orang luar negeri yang masuk Surabaya tetapi kita yang belum bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki," ujar Adik.

Adapun pembukaan Konsul Kehormatan Kroasia di Surabaya, menurut Adik, akan sangat membantu Provinsi Jatim untuk meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri, khususnya ke negara Uni Eropa.

"Bagus sekali, syukur secepatkan terbentuk karena akan mempermudah dan percepat komunikasi, khususnya untuk produk UMKM yang kita ekspor Kroasia," katanya.

Saat ini, neraca perdagangan Jatim dengan Kroasia cukup bagus, walaupun nilainya masih belum begitu besar. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim menunjukkan, neraca perdagangan Jatim dengan Kroasia sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa menunjukkan surplus bagi Jatim. Di tahun 2019, ekpor Jatim ke Kroasia mencapai US$ 5,99 juta. Sementara nilai impor Jatim dari Kroasia mencapai US$ 1,43 juta.

"Di tahun 2020, karena pandemi, akhirnya ekspor kita turun 42,55 persen menjadi US$ 3,44 juta dan impor Jatim dari Kroasia mencapai US$ 1,24 juta. Sedangkan di tahun ini, realisasi ekspor Jatim ke Kroasia dari Januari hingga Agustus mencapai US$ 1,82 juta dan impor Jatim ke Kroasia mencapai US$ 0,86 juta. Harapan saya, dengan akan dibukanya Konsul Kehormatan Kroasia di Surabaya, maka kinerja ekspor Jatim akan semakin meningkat," tutur Adik.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com