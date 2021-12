Kemendikbudristek Promosikan Bahasa dan Budaya Indonesia di Expo 2020 Dubai

Jumat, 17 Desember 2021 | 10:58 WIB

Dubai, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turut ambil bagian dalam perhelatan pameran terbesar dunia, Expo 2020 Dubai, di Dubai, Persatuan Emirat Arab untuk mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia.

Kemendikbudristek mengisi paviliun Indonesia pada minggu ke 11, tanggal 10-16 Desember 2021, dengan membawa materi utama bahasa, budaya dan inovasi.

Sekjen Kemendikbudristek Suharti menyampaikan gelaran sangat tepat dijadikan ajang promosi, mengingat ada 192 negara yang berkumpul dan berpartisipasi.

Suharti berharap keikutsertaan Kemendikbudristek pada Expo 2020 Dubai diharapkan dapat menarik minat pengunjung untuk datang ke paviliun Indonesia, bahkan datang langsung ke Indonesia, baik sekadar untuk berwisata, berbisnis, bahkan untuk mengenyam pendidikan.

“Expo 2020 Dubai merupakan momentum yang luar biasa karena ajang ini dapat menjadi jendela untuk memperkenalkan pendidikan, kebudayaan, dan bahasa Indonesia ke mata dunia,” tutur Suharti dalam keterangan pers diterima Beritasatu.com, Jumat (17/12/2021).

Ia menuturkan keikutsertaan Kemendikbudristek dalam perhelatan ini ditandai dengan penampilan tari-tarian yang diiringi alat musik tradisional angklung, suling, dan juga gendang yang dipadukan dengan nuansa musik modern. Selain itu, tim Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek mengenalkan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) kepada pengunjung pameran.

Selanjutnya, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Kemendikbudristek Anang Ristanto mengatakan, penampilan kreasi musik dari Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Bandung di Expo 2020 Dubai merupakan salah satu wujud implementasi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kreativitas untuk memadukan berbagai alat musik tradisional yang dimainkan dalam nuansa modern tersebut menunjukkan kemerdekaan berekspresi bagi sivitas akademika untuk mengembangkan ilmu musik dalam spektrum yang lebih luas.

“MBKM memberi ruang bagi kreativitas mahasiswa maupun dosen untuk tidak hanya terpaku pada pakem yang sudah ada. Kebijakan ini memberi keleluasaan agar ilmu pengetahuan dan budaya dapat berkembang dan lebih maju,” ujar Anang.

Selain penampilan musik dan tari dari ISBI Bandung yang dapat disaksikan secara langsung di paviliun Indonesia, Kemendikbudristek juga menampilkan video dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), yang berisi inovasi dan karya perguruan tinggi tersebut.

Ada pula video penampilan seni dan budaya dari ISBI, serta video mengenai BIPA dan UKBI) yang juga dapat disaksikan oleh pengunjung yang datang. Dubai berlangsung. Mengusung tema “Creating the Future, From Indonesia to The World”, Paviliun Indonesia diramaikan oleh keikutsertaan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, brand Indonesia yang sudah mendunia, dan juga Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).

