Wapres Minta Integritas Jadi Standar Pelayanan Birokrasi

Senin, 20 Desember 2021 | 17:54 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin meminta pimpinan lembaga pemerintahan menjadikan integritas sebagai standar utama pelayanan birokrasi.

Hal itu disampaikan Wapres pada acara Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang diselenggarakan secara virtual, Senin (20/12/21).

Wapres menyatakan, pemerintah terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk itu, dibutuhkan karakter aparatur negara yang berintegritas. Dikatakan, dengan nilai integritas yang kokoh, birokrasi yang bersih dan bebas korupsi pun dapat tercapai.

"Kokohnya integritas SDM menjadi faktor penting dalam membangun unit kerja WBK dan WBBM," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut Wapres, dalam membangun kerja sama khususnya di tingkat global, membutuhkan integritas moral yang menjadi fondasi nilai karakter.

"Integritas moral merupakan fondasi dan nilai karakter yang diperlukan dalam membangun kerja sama dan kemitraan berbasis trust, termasuk di tingkat global," ujarnya.

Lebih lanjut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengakselerasi pembangunan unit-unit kerja pelayanan percontohan yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM).

"Pembangunan zona-zona integritas secara masif di setiap instansi diharapkan mampu membawa dampak yang lebih luas dalam pelayanan publik," jelas Wapres.

"Pada ujungnya akan mampu membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Wapres mengajak agar para pihak terkait mampu mengevaluasi integritas individu dan kelembagaan, memanfaatkan teknologi digital, hingga memperkut kerja sama dalam pencegahan korupsi.

"Agar secara konsisten mengokohkan dan mengevaluasi integritas individu dan kelembagaan, serta memperkuat nilai-nilai WBK dan WBBM, sebagai upaya amar ma’ruf nahi munkar," tutur Wapres.

"Kemudian, memanfaatkan teknologi digital dan kekuatan media sosial dalam proses bisnis, sebagai bentuk transparansi pengawasan pelayanan publik," lanjutnya.

"Dan terakhir adalah memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan KPK dalam kerangka kerjasama pencegahan korupsi dan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi," terang Wapres.

Wapres menekankan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi antara stakeholder terkait untuk mengoptimalkan transformasi birokrasi.

"Kita harus memperkuat sinergi dan kolaborasi dari hulu sampai ke hilir, dari pencegahan sampai ke penindakan, baik government to government, government to business maupun business to business, serta dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa," ungkap Wapres.

Sumber: BeritaSatu.com