Luhut: Antisipasi Omicron, Pemerintah Siapkan Langkah Darurat

Senin, 20 Desember 2021 | 19:37 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator PPKM Jawa-Bali sekaligus Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah darurat untuk mengantisipasi kasus Omicron di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers secara virtual seusai mengikuti rapat terbatas tentang evaluasi PPKM yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/12/2021).

Diungkapkannya, pemerintah tetap menggunakan PPKM Level sebagai basis pengetatan kegiatan masyarakat. Namun, pemerintah juga telah mempersiapkan langkah darurat untuk mengantisipasi kenaikan kasus Omicron.

“Pemerintah juga telah mempersiapkan langkah-langkah sifatnya forward looking, atau kalau bahasa tentara itu kontingensi. Kami sudah melakukan kontingensi, tindakan-tindakan darurat manakala hal-hal itu terjadi,” kata Luhut Binsar Pandjaitan.

Ada 3 skenario yang telah disiapkan sebagai langkah darurat. Skenario dibagi berdasarkan ambang batas (threshold) kasus harian dan angka kematian.

Skenario pertama, pemerintah akan mulai memperketat aturan pembatasan kegiatan masyarakat saat kasus harian mencapai 500 hingga 1.000 kasus per hari. Tingkat tertinggi pembatasan akan dilakukan saat kasus mencapai 2.700 kasus per hari.

“Kami menggunakan threshold 10 kasus per juta penduduk per hari atau setara dengan 2.700 kasus per hari. Tetapi kami akan mulai melakukan pengetatan ketika kasusnya melebihi 500 dan 1.000 per hari,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

Pengetatan aturan lebih jauh akan dilakukan ketika tingkat perawatan di rumah sakit dan tingkat kematian nasional maupun provinsi kembali mendekati threshold level 2.

“Jadi saya mohon, masyarakat Indonesia, tolong memperhatikan ini. Enggak ada urusan suku, enggak ada urusan pangkat, enggak ada urusan apa pun. Kita semua sama dengan penyakit ini,” tegas Luhut Binsar Pandjaitan.

“Jadi kalau kita tidak kompak, kita bisa jadi korbannya. Kita harus menunjukkan bangsa ini, bangsa besar yang mampu mengatasi masalah sendiri,” lanjut Luhut Binsar Pandjaitan.

Skenario kedua, pemerintah akan terus memonitor secara ketat pergerakan masyarakat di tempat-tempat wisata yang naik cukup signifikan di banding pekan lalu. Hal ini mengindikasikan terjadinya pergerakan masyarakat menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru.

“Pemerintah perlu mewaspadai hal ini dengan mendorong pemerintah daerah beserta Forkopimda setempat agar kembali mengontrol kebijakan penerapan PeduliLindung yang saat ini penggunaan mingguannya turun di level 74% di Jawa-Bali,” jelas Luhut Binsar Pandjaitan.

Skenario ketiga, pemerintah mendorong pemerintah daerah terus gencar melakukan tracing terhadap kasus Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Pemerintah daerah dan terus mendorong untuk tidak kendor melakukan tracing. Jadi semua kita harus bahu membahu,” terang Luhut Binsar Pandjaitan.

Sumber: BeritaSatu.com