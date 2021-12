Jaksa Uraikan Kembali Dakwaan Terhadap Munarman

Rabu, 22 Desember 2021 | 17:33 WIB

Oleh : Tim Beritasatu.com

Jakarta,Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali menguraikan tiga dakwaan alternatif yang menjerat mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman. Penjabaran kembali ketiga ‎dakwaan alternatif tersebut diungkapkan tim JPU saat menanggapi nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

"‎Perbuatan terdakwa dalam rentang waktu yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum, pada bagian awal dakwaan telah menguraikan secara jelas mengenai nama terdakwa, waktu kejadian perkara, tempat kejadian perkara, dasar tempat persidangan, dan unsur pasal yang didakwakan. Kemudian surat dakwaan penuntut umum juga menguraikan mengenai bagaimana cara-cara yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dilakukan oleh terdakwa," ujar tim JPU saat menanggapi nota keberata eksepsi terdakwa dan penasehat hukum di PN Jaktim, Rabu (22/12/2021).

JPU melanjutkan, ‎dengan menguraikan fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara secara utuh sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu dengan menguraikan terlebih dahulu secara singkat garis besar terbentuknya kelompok Islam State atau IS atau Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), serta sumpah setia kepada pemimpin ISIS Syekh Abu Bakar Al Baghdadi atau baiat yang dilakukan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan pada 6 Juni 2014.

Uraian dakwaan selanjutnya menjadi terang dan lengkap mengenai apa yang terjadi dan didakwakan kepada terdakwa.

"Penuntut umum ‎berpendapat bahwa waktu kejadian perkara telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap," bebernya.

Selanjutnya terdakwa Munarman mengajak orang lain berbaiat kepada pimpinan ISIS pada Januari 2015, dan 25 April 2015 atau setidak-tidaknya pada Januari hingga April 2015 bertempat di Sekretariat FPI Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan kampus UIN Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Terdakwa mengetahui kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang‎ sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 15 Agustus 2014, dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 Oktober 2014 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Indonesia," pungkasnya.

Munarman diduga mengajak dan mendukung orang lain untuk mendukung berdirinya ISIS di Indonesia. Dalam dakwaan, JPU mendakwa Munarman dalam tiga dakwaan alternatif yakni dakwaan pertama, JPU menjerat Munarman dengan Pasal 14 Juncto Pasal 7‎ UU Nomor 5 Tahun 2018‎ tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme‎.

Dakwaan kedua, JPU menjerat Munarman dengan Pasal ‎15 Juncto Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2018‎ tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme‎.

Lalu, dakwaan ketiga tim JPU menjerat mantan pentolan F‎PI ini dengan Pasal 13 huruf (c) UU Nomor 5 Tahun 2018‎ tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme‎.

Sumber: BeritaSatu.com