Ungkap Kasus Narkoba, Bareskrim Polri Berhasil Selamatkan 1 Juta Lebih Jiwa

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Krisno Haloman Siregar mengatakan, sebanyak 1.135.500 jiwa berhasil diselamatkan dari ratusan ribu barang bukti narkoba tersebut di antaranya, sabu seberat 222.000 gram, ekstasi 90.000 gram, serta happy five (H5) 47.500 butir.

"Jadi, total jiwa yang dapat diselamatkan yakni 1.135.000 jiwa dari kasus peredaran narkoba ini," ucapnya kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).

Sementara itu, dari 1.135.500 jiwa tersebut di antaranya 888.000 jiwa berhasil diselamatkan dari ratusan ribu barang bukti narkoba jenis sabu.

"Kemudian untuk barang bukti ekstasi, kita berhasil menyelamatkan 247.500 jiwa. Dengan asumsi per orang mengonsumsi sekitar 1 butir per hari. Begitu juga dengan happy five," ungkapnya.

Lebih lanjut, Krisno menjelaskan pihaknya masih mendalami kasus peredaran narkotika jaringan Malaysia-Indonesia ini. Termasuk wilayah yang akan dijadikan tempat peredarannya.

"Namun, dugaan kami ini akan diedarkan di kota-kota besar di Indonesia melalui tempat hiburan malam, dalam rangka perayaan natal dan tahun baru. Itu menurut pengakuan tersangka dari hasil pemeriksaan," ujar Krisno.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba bersama Ditresnarkoba Polda Aceh, Bea dan Cukai, berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkoba jaringan Malaysia-Indonesia. Pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi Sandi Baruna 2021.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Krisno Haloman Siregar mengatakan, pengungkapan tersebut berawal dari informasi adanya penjemputan narkoba dalam jumlah besari dari Malaysia menuju Perairan Aceh.

