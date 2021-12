LAN Launching Karya Tulis Ilmiah

Kamis, 23 Desember 2021 | 18:42 WIB

Oleh : Willy Masaharu / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Administrasi Negara (LAN) meluncurkan karya tulis ilmiah. Sebagai institusi pembelajar berkelas dunia, LAN terus melakukan terobosan untuk merespons dinamika dan diskursus ilmu pengetahuan melalui pemberdayaan gagasan pegawai.

Hal ini diungkapkan Kepala LAN Adi Suryanto dalam Kegiatan “Talkshow dan Soft Launching Karya Tulis Ilmiah, dari LAN untuk Negeri dan ASN Unggul Mobile/Gamifikasi” yang diselenggarakan di Aula Prof Dr Agus Dwiyanto, kantor LAN, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Adi mengatakan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara LAN dengan Tanoto Foundation yang berkomitmen dalam menghadirkan jawaban atas problematika persoalan publik, serta berbagai fenomena new normal dan disrupsi inovasi.

“Hasilnya adalah peluncuran delapan karya tulis ilmiah serta ASN Unggul Mobile/Gamifikasi yang merupakan aplikasi pengembangan kompetensi ASN berbasis digital,” kata Adi dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Kamis (23/12/2021).

Adapun delapan judul karya tulis ilmiah yang diluncurkan berjudul, Buku Manajemen ASN Outlook, Buku Antologi Pengembangan Kompetensi ASN, Buku Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara, Buku Transformasi Pengembangan Modal Insani sektor publik di Indonesia, Policy Brief Inovasi The Future Leader, Policy Brief Inovasi Administrasi Negara, Kumpulan resensi Buku administrasi Negara kontemporer, dan Infografis Inovasi Manajemen ASN.

Adi mengatakan delapan karya tulis ilmiah ini dapat bertindak sebagai corong pengetahuan guna memotret isu-isu krusial administrasi negara yang berkembang hari ini dan ke depannya. Selain itu juga dapat memberikan referensi penting bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam mengembangkan khasanah pengetahuan baru dalam pemerintahan.

“Selain itu juga, ASN unggul versi mobile ini akan memberikan pengalaman pembelajaran ASN yang lebih adaptif, fleksibel dan menyenangkan. Tentu saja, apa yang kita hasilkan pada hari ini, merupakan akumulasi dari spirit intelektual bersama dan akan selalu menjadi sebuah penanda, bahwa LAN berkomitmen menjadi pionir dan pembaharu dalam setiap gagasan inovasi pemerintahan dan pengembangan kompetensi aparatur,” kata Adi.

Dari sisi pengembangan kompetensi ASN, LAN sebagai instansi pembina pelatihan berupaya terus mendorong lembaga pelatihan pemerintah utnuk menyelenggarakan pelatihan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengedepankan feleksibilitas belajar.

“Melalui ASN Unggul versi mobile dan juga aplikasi gamifikasi, proses pembelajaran akan lebih menyenangkan sehingga prinsip continues learning dapat seutuhnya melekat dalam diri setiap ASN,” tambah Adi.

Adi juga mengatakan melalui aplikasi gamifikasi, sistem ini dapat menawarkan proses pembelajaran yang seru dan menyenangkan dengan penggunaan prinsip logika permainan dalam pembelajaran. Gamifikasi akan menjamin motivasi dan engagement peserta yang tinggi karena berbasis pada pemecahan kasus secara kolaboratif dan kompetitif.

“Kami juga berharap melalui berbagai inovasi dan terobosan baru yang dihasilkan oleh LAN, dapat berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas aparatur sipil negara sehingga secara simultan dapat berimplikasi pada perwujudan birokrasi yang berkelas dunia,” ucap Adi.

Deputi Bidang Kajian dan Inovasi ASN LAN Agus Sudrajat mengatakan peluncuran ini dinamakan soft launching, karena delapan karya tulis ilmiah akan diluncurkan dalam dua bahasa yaitu Indonesia dan Inggris.

Senada dengan itu, Direktur External Affairs Tanoto Foundation Ari Gudadi dalam sambutannya berharap produk kolaborasi dengan LAN ini dapat berdampak positif bagi instansi pemerintah, universitas dan semua pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan kebijakan berorientasi pada pelayanan publik.

