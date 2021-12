Waspada Omicron, Mendagri Imbau Masyarakat Batasi Aktivitas Nataru

Kamis, 23 Desember 2021 | 20:49 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau masyarakat mewaspadai varian Omicron dengan membatasi aktivitas di tengah suasana perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Tidak hanya itu, ia meminta masyarakat yang merayakan libur Nataru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta tanpa kerumunan.

Hal itu disampaikan Tito Karnavian saat memberikan keterangan pers seusai Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara serta seluruh Kepala Daerah se-Maluku Utara, di Hotel Sahid Bela, Ternate, Kamis (23/12/2021).

Imbauan tersebut sesuai dengan pesan dari Presiden Joko Widodo agar masyarakat tak lengah dalam memakai masker. “Pada periode Natal (dan) Tahun Baru, strategi yang pertama adalah tetap untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama pakai masker,” kata Tito Karnavian.

Perayaan Natal dan Tahun Baru tidak boleh menimbulkan kerumunan yang memungkinkan terjadinya penularan Covid-19, kata Tito, telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun 2021 yang berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Dalam regulasi tersebut, termuat aturan di antaranya perayaan Tahun Baru 2022 dilakukan masing-masing/bersama keluarga dengan menghindari kerumunan, seluruh alun-alun ditutup sementara, serta larangan pawai, arak-arakan Tahun Baru, dan acara old and new dilarang baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Tidak terjadi kerumunan besar, pesta-pesta, dan lain-lain, apalagi melebihi 50 orang, selama periode 24 Desember sampai dengan 2 Januari, tidak ada pesta kembang api yang memancing kerumunan masyarakat, alun-alun juga tidak boleh dibuka. Tutup, sehingga kita merayakan Natal dan tahun baru dalam kondisi tanpa kerumunan yang berlebihan dan kemudian menghindar dari penularan,” jelas Tito Karnavian.

Selain upaya pembatasan aktivitas masyarakat selama Nataru, serta pengetatan protokol kesehatan, pemerintah juga terus menggenjot percepatan vaksinasi, terutama bagi daerah yang cakupan vaksinasinya masih relatif rendah.

Hal itu dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari gejala berat penularan Covid-19, termasuk dalam membangun herd immunity atau kekebalan kelompok. "Percepatan vaksinasi, supaya masyarakat kita terlindungi,” ungkap Tito Karnavian.

Mendagri juga meminta tokoh masyarakat untuk berperan dalam menekan penyebaran dan penularan Covid-19, termasuk varian Omicron. Ia menilai tokoh masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat melakukan vaksinasi, menerapkan protokol kesehatan, termasuk mengenakan masker, serta mematuhi aturan pemerintah dalam melaksanakan perayaan Nataru.

Sumber: BeritaSatu.com