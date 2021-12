Jababeka Raih 2 Penghargaan CSR 2021 dari Jabar

Jumat, 24 Desember 2021 | 16:45 WIB

Oleh : Jaja Suteja / YUD

Bekasi, Beritasatu.com - PT Jababeka berhasil meraih penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang diserahkan di Hotel Pullman Grand Central, Bandung, Kamis (23/12/2021).

Jababeka memboyong dua penghargaan sekaligus, yaitu CSR Top Partners Award untuk kategori swasta di mana penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan dengan kontribusi nominal CSR terbesar. Dan penghargaan kedua mendapat CSR Support Against Covid-19 Award sebagai top contributor untuk perusahaan dengan kontribusi terbesar (nominal) dan terbanyak (jumlah program dalam penanganan Covid-19.

Forum CSR Jabar ini merupakan ajang tahunan untuk mengapresiasi perusahaan yang terus berkontribusi kepada masyarakat Jawa Barat dan yang telah menjadi mitra CSR Pemprov Jawa Barat.

Pemberian penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Managing Director Jababeka Infrastruktur Agung Wicaksono. Jababeka Infrastruktur adalah pengelola Kawasan Industri Jababeka-Cikarang.

“Kami atas nama Jababeka, sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami” terang Agung Wicaksono.

Ia menceritakan bahwa selama 2021 Jababeka sangat aktif menjalani program CSR yakni Jababeka Bersahabat (Jabat), khususnya tiga bidang Jabat Ekonomi (pemberdayaan UMKM), Jabat Sosial (pendidikan & kesehatan), dan Jabat Alam (kelestarian lingkungan).

Per Januari-November 2021, Jababeka, sudah melakukan lebih dari 50 kegiatan. Untuk Jabat Ekonomi, Wicak menerangkan bahwa pihak Jababeka fokus pada pemberdayaan usaha menengah, kecil, mikro (UMKM), khususnya untuk kaum perempuan.

Untuk penanganan Covid-19, Jababeka terus berkolaborasi dengan tenant sepanjang tahun 2021, seperti memberikan alat ventilator, APD dan obat-obatan anti virus untuk rumah sakit. Kemudian untuk di bidang Jabat Alam, pihaknya akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan penanganan dampak lingkungan, terutama penanganan limbah dan daerah aliran sungai (DAS). Sebagaimana komitmen Indonesia saat dalam Konferensi Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Glasgow- Inggris lalu.

“Di Glasgow, Sungai Citarum mendapat apresiasi. Dan Kami berharap di Jababeka, DAS Lemah Abang bisa kami tangani. Dan untuk itu, semoga berkenan, kami ingin mengundang Pak Gubernur bisa berkunjung ke Jababeka di 2022 (nanti),” harap Wicak.

Sementara itu, Ridwan Kamil berharap di tahun mendatang perusahaan di Jawa Barat banyak ikut bergabung dalam forum ini, dan bisa memberikan kontribusi ke masyarakat Jabar.

Lebih dalam, Ridwan Kamil juga mengingatkan agar alokasi dana program CSR perusahaan-perusahaan di Forum CSR harus selaras dengan program pemerintah atau kebutuhan masyarakat. Sehingga, program yang dijalankan bisa tepat sasaran dan menyelesaikan permasalah di masyarakat. “Jangan sakitnya di gigi, belanjanya skincare,” seloroh Ridwan Kamil.

Sumber: BeritaSatu.com