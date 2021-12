Profil 10 Ketua Umum PBNU Sebelum Yahya Cholil Staquf

Jumat, 24 Desember 2021 | 22:43 WIB

Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Muktamar ke-34 NU di Lampung menetapkan Yahya Cholil Staquf sebagai ketua umum (ketum) PBNU periode 2021-2026. Gus Yahya, sapaan Yahya Cholil Staquf meraih suara lebih banyak dibanding pesaingnya petahana KH Said Aqil Siroj. Gus Yahya akan mendampingi KH Miftachul Akhyar yang telah ditetapkan sebagai Rais Aam.

Diketahui, kepemimpinan di PBNU terdiri dari Rais Aam atau pimpinan tertinggi yang berperan seperti legislatif, dan Rais Tanfidziyah atau ketum pelaksana yang berperan seperti eksekutif. Sejak berdiri pada 1926 hingga Muktamar ke-34, NU telah memiliki 10 ketum. Berikut profil para ketua umum PBNU sebelum Gus Yahya yang dikutip dan diolah dari berbagai sumber:

1. KH Hasan Gipo (1926-1927)

Hasan Gipo atau Hasan Basri merupakan ketum PBNU pertama mendampingi Rais Akbar (pendiri sekaligus pimpinan tertinggi pertama) KH Hasyim Asy'ari. Dikutip dari berbagai sumber, Hasan Gipo yang dilahirkan di Kampung Sawahan pada tahun 1869 terpilih sebagai ketua Tanfidziyah Hoofdbestuur Nahdatoel Oelama (HBNO melalui musyawarah kecil pembentuk pengurus NU yang hanya melibatkan sebagian tokoh-tokoh dari daerah Ampel, Kawatan, Bubutan, dan daerah sekitar semuanya dari Surabaya).

2. KH Ahmad Noor (1929-1937)

KH Ahmad Noor merupakan ketum PBNU kedua. KH Ahmad Noor mendampingi KH Hasyim Asy'ari sebagai Rais Aam. Namun, catatan atau biografi KH Ahmad Noor sangat terbatas.

3. KH Mahfudz Siddiq (1937-1944)

Dikutip dari nu.or.id, Kiai Mahfudz, sapaan akrab KH Mahfudz Siddiq merupakan sosok yang fenomenal. Hal ini lantaran pada usianya yang cukup muda, 30 tahun, Kiai Mahfudz udah menjadi ketua PBNU. Itu terjadi setelah KH Hasyim Asy’ari meminta Kiai Mahfudz untuk mengomandani PBNU dalam Muktamar NU di Malang pada 1937.

Permintaan gurunya tersebut sempat ditolak Kiai Mahfudz dengan alasan dirinya terlalu muda, sehingga merasa kurang pantas untuk menyandang jabatan setinggi itu. Padahal, masih banyak kiai yang lebih senior dibanding dirinya, dan lebih pantas menerima amanah itu. Namun, Hasyim Asy'ari kemudian menghubungi ayah Kiai Mahfudz, yakni KH Muhammad Shiddiq di Jember. Dengan permintaan orang tua dan gurunya, Kiai Mahfudz tak dapat menolak dan kemudian menjadi ketua Tanfidziyah PBNU pada 1937 hingga 1946.

Kiai Mahfudz lahir di Jember tahun 1907. Setelah belajar kepada ayahnya, Kiai Mahfudz nyantri kepada KH Hasyim Asy’ari di Jombang. Usai mondok di Jombang, Kiai Mahfudz kemudian belajar ke Makkah.

Meski terbilang muda, Kiai Mahfudz menunjukkan kepiawaiannya memimpin warga Nahdliyin. Saat Jepang datang ke Indonesia untuk menjajah dan memerintahkan supaya rakyat Indonesia meghormati matahari dengan cara membungkukkan badan, KH Hasyim Asy’ari dan Kiai Mahfudz secara tegas melawan perintah itu. Akibatnya, kedua tokoh tersebut, dimasukkan ke dalam penjara. Kedua tokoh NU itu mendapat siksaan yang cukup parah. Dengan siksaan yang kejam, Kiai Mahfudz mengalami sakit parah usai keluar penjara. Hal itu yang membuatnya meninggal dunia pada 1944 saat berusia 37 tahun.

Tak hanya di dalam negeri yang saat itu sedang memperjuangkan kemerdekaan, PBNU di era kepemimpinan Kiai Mahfudz menunjukkan kepedulian kepada Palestina yang mulai dijajah Israel. Kiai Mahfudz membuat maklumat keputusan PBNU agar setiap Isra Mikraj bulan Rajab, seluruh ranting NU mengadakan iuran untuk diberikan kepada bangsa Palestina.

4. KH Nachrowi Thohir (1946-1951)

Dikutip dari jatim.nu.or.id, Nachrowi Thohir yang lahir di Bungkuk Singosari, Malang pada 1900 mendampingi Hasyim Asy'ari selaku Rais Akbar. Nachrowi Thohir menimba ilmu di Pondok Pesantren Miftahul Falah Bungkuk yang diasuh ayahandanya, KH M Thohir atau Mbah Thohir Bungkuk yang saat itu merupakan rujukan tokoh NU dan beberapa tokoh perjuangan lainnya.

Setelah menuntaskan belajar di pondok pesantren milik ayahnya tersebut, Nachrowi menuntut ilmu ke sejumlah guru, seperti Kiai Ihsan Muhammad Dahlan di Jampes dan Pondok Pesantren Siwalanpanji, Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Ya'qub. Pesantren Siwalanpanji dikenal sebagai basis para ulama seperti halnya KH M Hasyim Asy'ari.

Nachrowi Thohir melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Jamsaren Solo yang diasuh Kiai Idris. Kemudian, Nachrowi Thohir menimba ilmu kepada Muhammad Kholil bin Abdul Lathif Basyaiban al-Bangkalan al-Maduri al-Jawi as-Syafi’I.

Berbekal ilmu yang ditimbanya dari sejumlah pemuka agama itu, Nachrowi Thohir mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon yang berganti nama menjadi Madrasah Muslimin Nahdlatul Wathon hingga bernama Hollandsch Inlandsch School Nahdlatul Oelama (HIS NO). Nachrowi pun menginisiasi pendirian madrasah untuk kaum perempuan.

5. KH Abdul Wahid Hasyim (1951-1954)

Setelah Hasyim Asy'ari meninggal dunia pada 1947, PBNU tak lagi menggunakan Rais Akbar yang sebutannya diganti menjadi Rais Aam yang pertama kali dijabat oleh KH Abdul Wahhab Hasbullah.

KH Abdul Wahhab Hasbullah sempat didampingi Nachro Thohir yang kemudian digantikan KH Wahid Hasyim. Meski anak dari pendiri NU, Wahid Hasyim yang lahir pada 1 Juni 1914 menapaki karier dari bawah dengan menjabat sebagai Sekretaris NU Ranting Cukir-Jombang, Ketua PCNU Jombang tahun 1938, lalu menjabat kepngurusan PBNU bagian Ma’arif (Pendidikan) tahun 1940, hingga akhirnya pada tahun 1946 terpilih menjadi Ketua Tanfidziyah PBNU atau saat berusia 32 tahun.

Pahlawan Nasional ini berkontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia. Selain menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Wahid Hasyim tercatat menjadi Menteri Agama pada tiga kabinet (Hatta, Natsir, dan Sukiman).

Rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila sebagai pengganti dari frasa “Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya” tidak terlepas dari peran seorang Wahid Hasjim. Wahid dikenal sebagai tokoh yang moderat, substantif, dan inklusif.

6. KH Muhammad Dahlan (1954-1956)

Lahir pada 2 Juni 1909 di Pasuruan, Jawa Timur, Muhammad Dahlan merupakan anak ketiga dari pasangan Abdul Hamid dan Chamsiyah. Bersama kakak sulungnya, Kiai Dahlan kerap mengikuti pengajian di sekitar halaman Masjid Al-Harram, Mekkah. Kiai Dahlan juga menimba ilmu di Pesantren Siwalanpanji di Sidoarjo dan Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Di kedua ponpes itu, Kiai Dahlan bertemu dengan sejumlah tokoh NU lainnya seperti KH A Wahid Hasyim dan KH Masykur.

Kiai Dahlan merupakan pendorong terbentuknya Muslimat NU, wadah kaum perempuan Nahdliyin. Di panggung politik, Kiai Dahlan menjadi anggota Konstituante hingga tahun 1959. Setahun kemudian, Kiai Dahlan menolak menjadi anggota DPR-Gotong Royong karena tak memberi ruang pada kelompok oposisi. Pada 1967, Kiai Dahlan diangkat sebagai Menteri Agama hingga 1971. Kemudian, Kiai Dahlan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga akhir hayatnya.

7. KH Idham Chalid (1956-1984)

Kiai Idham Chalid yang lahir pada 27 Agustus 1921 di Setui, Kalimantan Selatan merupakan Ketua Umum PBNU terlama sepanjang sejarah ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Selepas Sekolah Rakyat (SR), Idham melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyyah pada tahun 1922 dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.

Idham yang fasih sejumlah bahasa, termasuk Jepang, sering diminta oleh Jepang untuk menjadi penerjemah dalam pertemuan dengan alim ulama. Hal ini yang membuatnya akrab dengan tokoh-tokoh NU.

Keaktifannya di NU dimulai pada tahun 1952 melalui Gerakan Pemuda Ansor, organisasi kepemudaan dibawah NU. Idham sempat dipercaya memegang jabatan sekretaris jenderal PBNU hingga menjadi ketum PBNU.

Di kampung halamannya, Idham semlat memimpin Normaal Islam School dan sejumlah pesantren dengan mendirikan Ittihad Al Ma’ahid Al Islamiyyah. Di panggung politik, setelah sukses mengantarkan Partai NU sebagai partai besar pada Pemilu 1955 dan 1973, Idham Chalid kemudian menjabat presiden pertama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan penggabungan dari sejumlah partai Islam hingga 1989.

Di pemerintahan, pahlawan nasional ini pernah memegang sejumlah jabatan di pemerintahan, seperti Wakil Perdana Menteri dalam kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) dan kabinet Juanda (1957-1959). Menteri Utama bidang Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Ampera I (1966-1967), Menteri Negara Kesejahteraan dalam Kabinet Ampera II (1967-1968), Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Selain itu, ia juga pernah menjadi Ketua DPR (1968-1977) dan Ketua MPR (1972-1977), Ketua DPA (1978-1983).

8. KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (1984-1999)

Lahir di Jombang pada 7 September 1940, putra sulung pasangan Abdul Wahid Hasyim dan Solichah ini mungkin tokoh NU yang mencapai karier politik tertinggi di Indonesia dengan menjabat sebagai Presiden keempat RI. Gus Dur merupakan seorang reformis, cendekiawan, pemikir, pemimpin politik dan pejuang hak asasi manusia.

Sudah banyak buku dan artikel yang mengupas riwayat hidup dan pemikiran Gus Dur. Lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil atau Sang Penakluk, Gus Dur kecil sempat bersekolah di SD KRIS dan SD Matraman Perwari. Gus Dur melanjutkan pendidikan SMP di Yogyakarta sambil mengaji di Pondok Pesantren Krapyak yang diasuh KH Ali Maksum.

Pada 1957, Gus Dur pindah ke Magelang dan memulai pendidikan muslimnya di Pesantren Tegalrejo. Gus Dur termasuk murid berbakat karena mampu menyelesaikan pendidikan pesantrennya hanya dalam waktu 2 tahun dari yang seharusnya adalah 4 tahun. Kemudian, Gus Dur pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang, sembari melanjutkan pendidikannya. Saat itu, Gus Dur mulai bekerja sebagai guru dan kepala madrasah. Gus Dur juga menjadi wartawan Horizon dan Majalah Budaya Jaya.

Gus Dur sempat menimba ilmu di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir. Namun, Gus Dur tak menyelesaikan pendidikan karena kekritisan pikirannya. Gus Dur kemudian belajar di Universitas Baghdad yang diselesaikannya pada 1970. Gus Dur berencana melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda. Namun, karena pendidikannya di Baghdad tak diakui, Gus Dur mengurungkan niatnya. Gus Dur lalu pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia pada 1971.

Saat kembali ke Tanah Air, Gus Dur bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Di organisasi yang dihuni oleh kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat, Gus Dur menjadi kontributor utama untuk majalah Prisma. Selain Prisma, Gus Dur juga rajin menulis untuk sejumlah media ternama.

Gus Dur sempat dua kali menolak tawaran untuk aktif di NU. Namun, saat kakeknya dari pihak ibu, KH Bisri Syansuri membujuknya, Gus Dur tak dapat menolak. Dengan berbagai terobosan pemikirannya, pada 1984, Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim ahl hall wa al-'aqdi yang diketuai KH As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada muktamar ke-28 di pesantren Krapyak Yogyakarta (1989), dan muktamar di Cipasung Jawa Barat (1994).

Gus Dur yang merupakan salah seorang tokoh penting reformasi kemudian mendirikan PKB. Melalui partai itu, Gus Dur terpilih sebagai presiden pada 1999 dan melepaskan jabatannya sebagai ketum PBNU.

9. KH Hasyim Muzadi (1999-2010)

Ketika Gus Dur menjadi presiden pada 1999, Hasyim Muzadi terpiiih menjadi ketum PBNU saat Muktamar ke-30 NU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.

Hasyim Muzadi yang lahir pada 8 Agustus 1944, mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah di Tuban dan melanjutkannya di Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Usai mondok di Gontor, Hasyim Muzadi sempat nyantri ke beberapa pesantren seperti Pondok Pesantren aI-Anwar Lasem, Pondok Pesantren al-Fadholi Senori Tuban, dan Pondok Pesantren Tanggir asuhan KH Sho’im.

Hasyim Muzadi pun menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Ampel Malang. Aktivitas sebagai warga nahdiyin pun dimulai Hasyim Muzadi di Malang.

Berbagai jabatan penting sempat diembannya mulai dari Ketua Anak Cabang GP Ansor Bululawang, Malang; Ketua Cabang PMII Malang; Ketua KAMI Malang; Ketua Cabang GP Ansor Malang; Wakil Ketua PCNU Malang hingga Ketua PWNU Jawa Timur. Di bidang politik, Hasyim Muzadi pernah menjadi anggota DPRD Malang dan anggota DPRD Jawa Timur.

Di akhir periode pertama sebagai ketum, Hasyim Muzadi mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Megawati pada Pemilu 2004. Usai gagal melangkah ke Istana Wakil Presiden, Hasyim kembali terpilih sebagai ketum PBNU periode 2004-2009 hingga melepaskan jabatannya pada Muktamar ke-32 NU tahun 2010 di Makassar.

10. Said Aqil Siroj (2010-2021)

Kiai Said yang lahir di Cirebon, 3 Juli 1953 merupakan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dan juga pimpinan Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jakarta Selatan.

Setelah menimba ilmu di Pondok Pesantren Kempek yang diasuh sang ayah KH Aqil Siroj maupun ulama di sekitar Cirebon, Kiai Said kemudian belajar di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur yang didirikan oleh KH Abdul Karim atau Mbah Manaf.

Setelah selesai di tingkatan Aliyah, ia melanjutkan kuliah di Universitas Tribakti yang lokasinya masih dekat dengan Pesantren Lirboyo. Namun kemudian pindah ke Jogjakarta dan belajar di Pesantren Al-Munawwir, Krapyak dibawah bimbingan KH Ali Maksum (Rais Aam PBNU 1981-1984). Selain mengaji di Pesantren Krapyak, Kiai Said juga belajar di IAIN Sunan Kalijaga.

Kiai Said pun menimba ilmu di Universitas King Abdul Aziz dan Ummul Qurra, dari sarjana hingga doktor. Usai meraih doktor pada 1994, Said Aqil kembali ke Tanah Air dan diajak KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang sudah bersahabat sejak di Makkah untuk aktif di NU. Saat terpilih kembali sebagai Ketum PBNU pada Muktamar ke-29 di Cipasung pada 1994, Gus Dur memasukkan nama Said Aqil sebagai wakil katib aam. Said Aqil kemudian menjabat Katib Aam PBNU pada periode 1998-1999 dan rais syuriah periode 1999-2004 hingga menjabat ketum selama dua periode.

Selama 10 tahun masa kepemimpinan Said Aqil, NU mencapai sejumlah kemajuan di bidang, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Sumber: BeritaSatu.com