Sepanjang 2021 KPK Sabet 5 Penghargaan

Kamis, 30 Desember 2021 | 07:30 WIB

Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyabet lima penghargaan sepanjang 2021. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penghargaan pertama yang diterima KPK pada 2021, yakni opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“KPK mendapatkan penghargaan di tahun 2021 di antaranya adalah opini wajar tanpa pengecualian dari BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas LPK kementerian/lembaga tahun 2020,” kata Ghufron dalam konferensi pers kinerja KPK 2021 di gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/12/2021).

BACA JUGA KPK Selamatkan Rp 35,96 Triliun Uang Negara Sepanjang 2021

Ghufron menyebut penghargaan kedua yang diraih KPK, yakni predikat A dengan nilai 82,14 pada evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akhir tahun 2020. Penghargaan ketiga, KPK mendapat nilai A dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

“KPK juga meraih peringkat kelima terbaik dengan nilai 86,93 dan kategori A, yaitu memuaskan pada penghargaan kearsipan dari ANRI,” kata Ghufron.

Penghargaan keempat yakni terkait dengan aplikasi JAGA. Aplikasi ini dibuat KPK untuk pencegahan korupsi sekaligus mendorong transparansi penyenggaraan pelayanan publik.

Menurut Ghufron, aplikasi JAGA mendapat penghargaan honorable mention dalam acara World Justice Challenge 2021: Advancing the Rule of Law in a Time of Crisis. Acara ini diselenggarakan World Justice Project (WJP) dan diikuti 425 peserta dari 114 negara.

“Jadi, penghargaan ini bukan penghargaan nasional, ini adalah penghargaan internasional di kala Covid-19. Jaga terpilih menjadi salah satu dari 10 proyek yang diakui dan meraih penghargaan tersebut di antara 425 peserta dari 114 negara,” kata Ghufron.

BACA JUGA Sepanjang 2021 KPK Terima 2.029 Laporan Gratifikasi

Penghargaan kelima yang disabet KPK, yakni anugerah Meritokrasi 2021 yang diberikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KPK mendapat predikat sangat baik karena dinilai berhasil menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN.

“KPK menerima anugerah Meritokrasi 2021 yang diselenggarakan KASN dengan predikat sangat baik, atas keberhasilannya menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN,” kata Ghufron.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com