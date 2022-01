Unhan dan KR Biotech Jalin Kerja Sama Penelitian Vaksin Covid-19

Senin, 3 Januari 2022 | 15:03 WIB

Oleh : Asni Ovier / AO

Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), Laksdya Amarulla Octavian saat penandatanganan Nota Kesepahaman dengan KRBIOTECH Co Ltd, Korea Selatan, bersama Konkuk University secara hibrid di Kampus Salemba, Jakarta, Rabu, 29 Desember 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Universitas Pertahanan (Unhan) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan KR Biotech Co Ltd Korea Selatan untuk melakukan penelitian vaksin Covid-19. Kerja sama juga dijalin dengan Konkuk University.

Penandatanganan Nota Kesepahaman itu digelar secara hibrid di Kampus Salemba, Jakarta, Rabu (29/12/2021). Sementara, kerja sama mulai berlaku hari ini, Senin (3/1/2022).

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Rektor Unhan Laksdya Amarulla Octavian dengan CEO KR Biotech Co Ltd Young Bong Kim. Kerja sama Unhan dengan KR Biotech bersama Konkuk University itu bertujuan melaksanakan penelitian vaksin melalui uji klinik fase 1, 2, dan 3 vaksin SARS-CoV-2 dengan platform DNA virus dan vector Baculovirus.

Penelitian bersama atas vaksin Covid-19 diinisiasi oleh Fakultas Farmasi Militer (FFM) Unhan melalui upaya Dekan FFM Yahdiana Harahap.

Kerja sama selanjutnya juga meliputi pertukaran staf pengajar dan peneliti untuk melengkapi kegiatan program studi yang ditawarkan oleh masing-masing institusi. Selain itu, kerja sama meliputi proyek dan publikasi penelitian bersama, partisipasi dalam konferensi internasional, seminar, simposium, lokakarya, dan kegiatan lain yang disepakati oleh kedua institusi, serta pertukaran materi akademik serta informasi lainnya.

CEO KR Biotech dalam sambutannya mengatakan, vaksin dengan vektor Baculovirus ini telah terbukti keamanan dan khasiatnya pada model hewan hamster (golden syrian hamster) dan mencit (BALB/c). Pada uji yang dilakukan, Baculovirus tidak menyebabkan kematian pada dua kali imunisasi primer (100% survival rate).

Vaksin ini terbukti berkhasiat untuk memicu imunitas mukosal, humoral, dan selular pada hewan uji yang dipajani intranasal virus SARS-CoV2. Imunitas mukosal berfungsi untuk mencegah penetrasi virus ke membran mukosa.

Imunitas humoral digunakan untuk menginduksi netralisasi virus SARS-CoV2 oleh antibodi anti-SARS-CoV2. Imunitas selular berfungsi untuk menekan replikasi virus yang infeksius terhadap tubuh inang.

Oleh karena itu, ujarnya, dengan pertimbangan keamanan dan khasiat tersebut, maka vaksin SARS-CoV2 ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu alternatif vaksin demi menurunkan angka penularan Covid-19.

Turut hadir dalam acara penandatanganan tersebut para pejabat Unhan, perwakilan dari KR Biotech, antara lain Rusdi Rosman, Lee Jae Woo, dan Ismady Supardjo.

Sementara, hadir secara daring hadir perwakilan KR Biotech Executive Director Sunmi Jung, General Director Dongpyo Han, Director of the Institute Kun Won Bae, Senior Researcher Han Seam Cho, dan Senior Researcher Ki Hoon Park. , Dari Konkuk University hadir secara daring Vice President of Public Affairs Hyun Chool Lee, Hee Jung Lee, dan Ha Youn Shin.

Sumber: BeritaSatu.com