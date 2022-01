Meningkatkan Literasi Keuangan Anak Lewat Kurikulum Cha-Ching

Chief Agency Officer Prudential Indonesia Rusli Chan (kiri) bersama Chief Investment and Wealth Officer Prudential Indonesia Novi Imelda (kedua kiri) Chief Operations and Health Officer Prudential Indonesia Dian Budiani (kedua kanan) dan Chief Marketing and Communications Officer Prudential Indonesia, Luskito Hambali dalam perayaan 26 Tahun Prudential Indonesia yang mengusung tema We DO Wellness Together di Jakarta, 2 November 2021. (Foto: BeritaSatu Photo/Ruht Semiono)