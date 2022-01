Sopir Truk di Banyuwangi Demo Tolak Aturan Zero Odol

Sopir truk yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI) menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji ulang pemberlakukan normalisasi Over Dimension Over Load atau Zero Odol di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Senin, 3 Desember 2021. (Foto: Istimewa)