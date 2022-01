Perumahan di Koridor Sirkuit MotoGP Mandalika Akan Dipercantik

Rabu, 5 Januari 2022 | 10:47 WIB

Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan penataan rumah masyarakat di kawasan koridor Sirkuit MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penataan rumah akan dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta program beautifikasi rumah agar kawasan tersebut lebih tertata, layak huni serta menjaga keindahan di sekitar sirkuit.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam siaran persnya, Rabu (5/1/2021).

“Kementerian PUPR akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan ajang MotoGP Mandalika. Seluruh Direktorat Jenderal di Kementerian PUPR baik Direktorat Jenderal Sumber daya Air, Direktorat Jenderal Bina Manarga, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan akan bersinergi agar pembangunan infrastruktur dan perumahan di sekitar Sirkuit Moto GP Mandalia bisa berjalan dengan baik di lapangan,” kata dia.

Iwan menerangkan, dirinya langsung menugaskan Direktur Rumah Swadaya ke Mandalika, NTB untuk melihat kondisi lapangan dan mempersiapkan dimulainya pelaksanaan peningkatan kualitas rumah di koridor sirkuit mandalika dimaksud.

Hal itu dilaksanakan mengingat penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang akan digelar bulan Maret mendatang sehingga perlu ada percepatan terkait pembangunan infrastruktur dan perumahan di lapangan.

“Kementerian PUPR memastikan proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan bisa segera dimulai untuk mengantisipasi masalah yang ada serta melalukan update dan sinkronisasi di lapangan. Seluruh penyedia jasa sudah bergerak di lapangan serta melaksanakan pekerjaan untuk menyelesaikan pembangunan,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan, Ditjen Perumahan masih ada pekerjaan rumah besar terkait perbaikan rumah di koridor sirkuit yakni sekitar 196 unit.

Dari total rumah yang berada di tanah masyarakat sendiri sebanyak 107 unit, sedangkan sisanya berada di tanah milik ITDC.

Dari hasil pendataan dari 107 unit rumah tersebut, Kementerian PUPR telah melakukan verifikasi by name by address serta sudah dilakukan verifikasi di lapangan untuk dilakukan penyiapan pelaksanaan thd rumah tidak layak huni yang memenuhi persyaratan BSPS, sedangkan 89 unit lainnya yg berada di lahan ITDC akan dicari solusi penanganannya.

Selain menyalurkan Program BSPS, imbuhnya, Kementerian PUPR juga akan membantu rumah yang layak huni untuk dilakukan beautifikasi agar secara penampilan lebih cantik dengan menggandeng mitra kerja seperti agar lebih bagus dilihat dan secara estetika lebih menarik.

“Kami sudah menyusun desain rumah sesuai dengan ciri khas daerah Lombok. Kami target bulan Februari mendatang program pembangunan perumahan bisa selesai,” tandasnya.

Sementara itu, Komandan Lapangan Persiapan Penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang juga Mantan Panglima TNI, Marsekal (Purn) TNI Hadi Tjahjanto menyatakan, keindahan di sekitar sirkuit Moto GP sangat dibutuhkan untuk menjaga kenyamanan penonton serta menata kawasan koridor agar lebih tertata dengan baik.

Apalagi nantinya aka nada puluhan ribu penonton dari berbagai negara yang akan datang untuk menyaksikan ajang motor balap internasional tersebut.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan perumahan. Kami juga akan melihat langsung ke lapangan untuk melihat proses pembangunan di lapangan,” katanya.

Sumber: BeritaSatu.com