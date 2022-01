UPH Learning Hub Hadir di Cikarang

Kamis, 6 Januari 2022 | 14:43 WIB

Oleh : Mikael Niman / RSAT

Bekasi, Beritasatu.com - Universitas Pelita Harapan (UPH) menghadirkan fasilitas terbaru yaitu UPH Learning Hub di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

UPH Learning Hub hadir di District 1 Meikarta dengan menawarkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, skill, dan kemampuan individual melalui kegiatan sertifikasi, short courses, training, dan kegiatan pembelajaran lainnya.

UPH Learning Hub Cikarang ini terbuka bagi individu, korporasi atau organisasi, dan juga lembaga pemerintahan. Melalui UPH Learning Hub, UPH berharap dapat semakin menghasilkan pemimpin yang kompeten dan profesional melalui pendidikan unggul, holistis, dan trasnformasional.

"Kita ingin memberikan kesempatan kepada orang di sekitar Cikarang, terutama kepada profesional supaya mereka juga bisa menikmati pendidikan yang lebih tinggi agar lebih profesional dengan skill yang kami berikan," kata Associate Provost of Innovation and New Programs UPH, Eric Jobiliong usai official launching UPH Learning Hub, Kamis (6/1/2021).

Eric menambahkan, fasilitas yang disediakan antara lain digital library, ruang komputer, ruang kelas yang nyaman, ‎pengajar yang handal.

"Target untuk tahap pertama kepada para pekerja atau profesional yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Kami harapkan, dari mereka yang dari lulusan D3 (melanjutkan) ke S1, dan S1 ke S2," tuturnya.

Selain peresmian, acara diselingi seminar nasional dengan tema, “Menjawab Tantangan Global dengan Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas dan Dinamis untuk Indonesia Maju” yang dibawakan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi, Sutomo.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Executive Director of YPPH Stephanie Riady, serta Rektor UPH D‎r (Hon) Jonathan L Parapak yang hadir secara virtual.

Sumber: BeritaSatu.com