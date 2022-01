UPH Learning Hub Cikarang Cetak Pemimpin Kompeten dan Profesional

Executive Director Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) Stephanie Riady, B.A., M.Ed. (kiri), Associate Provost of Innovation & New Programs UPH Eric Jobiliong, Ph.D. (kanan), dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi H. Sutomo, S.H., M.M. (tengah) meresmikan UPH Learning Hub Cikarang, District One Grand Meikarta, Kamis 6 Januari 2022. UPH Learning Hub merupakan extension of learning facilities dari kampus utama UPH di Semanggi. Fasilitas dan mutu pembelajaran holistis yang disediakan di Learning Hub dapat dimanfaatkan oleh para peserta kegiatan terutama para kaum profesional sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Hal ini dilakukan agar mereka semakin terarah untuk mengembangkan skill dan kompetensi untuk menjadi SDM yang mempunyai nilai unggul dan berkualitas. (Foto: BeritaSatu Photo/Emral Firdiansyah)