Kolaborasi Rumah Millennials dan Indonesian Event untuk Pemuda Indonesia

Sabtu, 8 Januari 2022 | 10:14 WIB

Oleh : JNS

Rumah Millennials dan Indonesian Event menggelar InspiraTalk: Make Yourself Shining Because Everyone is Inspiring selama 18-19 Desember 2021. (Foto: )

Jakarta, Beritasatu.com - Rumah Millennials dan Indonesian Event mempersembahkan InspiraTalk: Make Yourself Shining Because Everyone is Inspiring.

InspiraTalk merupakan program hasil sinergi antara Rumah Millennials dan Indonesian Event untuk saling menguatkan Indonesia di tengah situasi pandemi yang membuat sebagian besar masyarakat khususnya pemuda demotivasi.

Kegiatan “InspiraTalk” sendiri terdiri dari beberapa kegiatan virtual yang telah berjalan sejak Oktober 2021.

Di antaranya Lomba Video Inspirasi (Visi), Beasiswa Pertolongan Pendidikan Kepada Muda-Mudi (PPKM), Beasiswa OSIS & MPK. Kemudian, acara puncak yaitu webinar nasional InspiraTalk yang turut dimeriahkan oleh ±14 orang ahli/influencer/tokoh sebagai narasumber dan penampilan spesial dari 3 pengisi acara yang berlangsung pada Sabtu, 18 Desember 2021, pukul 08.00 - 15.35 WIB, dan pada Minggu, 19 Desember 2021, acara dimulai pada 08.00 - 21.10 WIB.

Kedua acara ini dilaksanakan melalui platform Live Streaming Zoom. Dengan mengangkat tema “Make Yourself Shining Because Everyone is Inspiring”, Rumah Millennials and Indonesian Event berharap dapat menyasar 15,000-25,000 audiens masyarakat Indonesia. Khususnya pemuda dan nantinya dapat mengambil peran dalam rangkaian acara ini sebagai insan yang bisa termotivasi dan memotivasi.

"Tak lepas dari betapa pentingnya pendidikan serta kolaborasi, kami berharap dengan adanya program “Beasiswa PPKM serta beasiswa OSIS & MPK” yang tercipta hasil kolaborasi Rumah Millennials dengan Indonesian Event dapat menjadi sebuah awal mula serta tolak ukur masyarakat Indonesia khususnya pemuda agar terus bersinergi satu sama lain menciptakan kolaborasi luar biasa yang dapat memajukan pendidikan di Indonesia supaya dapat bersama menjaga, berkontribusi dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045," tulis Rumah Millennials dan Indonesian Event dalam keterangan pers gabungan, belum lama ini.

Pemuda itu sendiri merupakan aset terpenting suatu bangsa. World Health Organization (WHO) menyebut jika pemuda merupakan masyarakat yang berusia 15 sampai 24 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.

Jika dikonversikan ke dalam jenis generasi, pemuda di Indonesia saat ini diperankan oleh Generasi Millennial dan Generasi Z. Generasi Millennial adalah generasi kelahiran 1981 - 1996. Sementara itu, Generasi Z sendiri merupakan generasi yang lahir tahun 1997 - 2012. Secara umum, generasi muda adalah golongan manusia yang berusia 0 – 35 tahun.

Secara sosiologis dan praktis, anggota atau pribadi-pribadi yang masuk dalam generasi muda memiliki pengalaman yang sama, khususnya peristiwa besar yang dialami secara serentak oleh seluruh masyarakat. Generasi Millennial dan Generasi Z merupakan generasi yang dihadapkan oleh peristiwa besar, yakni adanya transformasi digital atau yang kerap disapa digitalisasi.

Digitalisasi memang sudah tidak asing lagi di telinga kita.

Menurut Pendit 2007:241, dalam dunia perpustakaan, proses digitalisasi adalah sebuah proses yang mengubah dokumen tercetak menjadi dokumen digital. Pada intinya, digitalisasi selalu merujuk kepada kemajuan, kecanggihan, efisiensi, dan efektivitas. Secara esensi, digitalisasi hadir untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya.

Digitalisasi juga tak lepas dari siapa dan apa yang dibahas dan digitalisasi sendiri memiliki peran tersendiri di masing-masing sektor. Dalam keberlangsungannya, digitalisasi yang hadir di berbagai sektor, memunculkan sosok-sosok yang mampu menjadi pembawa perubahan positif di sektor tersebut.

Perubahan positif yang hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu manfaat digitalisasi. Karena, secara umum, digitalisasi sendiri tidak sepenuhnya memiliki dampak positif.

Semuanya kembali lagi kepada kebijakan masyarakat dalam menghadapi digitalisasi. Perubahan positif yang hadir di tengah-tengah masyarakat dan kemudian disambut antusias, harus dioptimalkan. Karena, semakin banyak masyarakat yang terdampak perubahan positif, semakin baik.

"Rumah Millennials dan Indonesia Event akan terus mendukung segala jenis hal baik untuk Indonesia. Dalam situasi dan kondisi yang kita maklumi, mari bersama-sama mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan InspiraTalk. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pemuda Indonesia untuk terus terdampak dan berdampak positif bagi diri sendiri dan orang

orang di sekitarnya," tutup pernyataan tertulis Rumah Millennials dan Indonesian Event.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR