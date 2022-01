Uti Rahardjo Kisahkan Resiliensinya Hadapi Situasi Sulit Lebih Dari Dua Dekade

Luncurkan Buku “Kreatif Berbisnis Kreatif”

Minggu, 9 Januari 2022 | 08:49 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Pendiri dan CEO Creative Center Indonesia (CCI), sebuah perusahaan konsultan marketing communication (marcomm), Uti Rahardjo meluncurkan buku berjudul “Kreatif Berbisnis Kreatif – 21 tahun merawat bisnis kreatif”. Satu kata yang mewakili isi buku ini, yaitu Resilience atau resiliensi yang berarti kemampuan beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit.

Diungkapkan oleh Uti, bahwa buku setebal kurang lebih 136 halaman ini menceritakan suka duka, pengalamannya memulai bisnis bersama tim dan sejumlah klien tingkat dunia. Bagi wanita kelahiran Solo itu, buku yang diluncurkan pada Sabtu (8/1) memberikan gambaran soal daya tangguh, ”Sikap maju tak gentar ini kemudian diserap oleh armada kami, sehingga nilai yang terbangun sejak awal di Creative Center adalah ketangguhan,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Minggu (9/1).

Resilience menjadi satu kekuatan yang membuat Creative Center bisa bertahan hingga lebih dari 20 tahun. Istilah yang sekarang populer, adalah GRIT (Guts, Resilience, Initiative dan Tenacity) yang berarti memiliki nyali, tahan banting, penuh inisiatif dan persisten.

Hal yang menarik dari isi buku ini, selain bercerita secara mengalir tanpa bermaksud menggurui, buku bernuasa jeruk – oranye itu juga memberikan pengalaman batin tentang bagaimana perjalanan karir Uti. Sosok lulusan Psikologi UI yang sebelumnya tidak percaya diri membangun sejumlah bisnisnya itu justru bangkit menjadi semakin percaya kemampuan dirinya, berpikir “solo” karena Creative Center Indonesia (CCI) yang sebelumnya adalah Creative Center, didirikan oleh hanya “seorang Uti” sebagai pemrakarsa.

Alhasil selama 21 tahun memimpin Creative Center – suatu biro iklan yang lahir tanpa persiapan yang matang – Uti akhirnya mampu me-handle sejumlah klien di berbagai bidang mulai dari institusi perbankan; perusahaan (korporasi) swasta dan BUMN termasuk di dalamnya perusahaan bergerak di bidang otomotif dan transportasi; kebutuhan pribadi (personal care); Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO; produsen makanan jadi dan pangan kemasan serta produk olahan, resto; pengelola wisata belanja eceran; juga rumah sakit; lembaga pendidikan; dan banyak lagi.

“Proses menggarap buku ini, sekitar lima tahun karena saya selalu merasa ‘haus’ untuk terus menyempurnakannya, sampai akhirnya buku ini selesai dan dicetak di Jakarta, November 2021,” kata Uti yang sudah ‘kenyang’ belajar sambil praktek di sejumlah biro iklan Indonesia, seperti BBDO, JWT Adforce, Saatchi & Saatchi Advertising, dan juga pernah bekerja untuk McCann Erickson.

Uti kini pun menjadi pendiri perusahaan properti Griya Cinere Hijau dan galeri Batik Amandari.

21 Tahun Work from Home

Perempuan peraih "Entrepreneurial Winning Women 2011" dari Ernst & Young dan penerima "Anugerah Perempuan Indonesia (API) 2012" dari Woman Review Magazine ini selama 21 tahun berkarir di CCI selalu melakukan pekerjaannya dari rumah. Namun dirinya bersyukur telah mampu beradaptasi dalam situasi rumah yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan bekerja di kantor.

“Pasti saya menghadapi tantangan yang sangat bertubi-tubi, termasuk di masa pandemi di mana banyak sektor usaha menghadapi banyak kesulitan. Begitu juga dengan kami, harus menghadapi tantangan yang dikhawatirkan dapat merontokkan kinerja yang sudah dibangun selama bertahun-tahun,” ujar Uti

Itu sebabnya, ditambahkan oleh Uti, diperlukan kreativitas yang tinggi, untuk bisa survive membangun tim yang solid, mengatur cash flow perusahaan yang ketat, serta mempertahankan konsumen atau klien agar bisa terus beradaptasi, sehingga kita tetap dapat menghasilkan revenue yang signifikan. CCI telah melampaui masa pasang surut yang memperkaya hidup dengan pengalaman yang tidak ternilai harganya.

Salah satu buktinya, kendati mengaku sebagai bagian dari generasi digital-analog, namun Uti dan timnya yang juga didukung oleh mereka yang mulai memahami ranah digital dengan sejumlah aplikasinya, dapat membuktikan, jika CCI ternyata bisa bertahan di tengah situasi yang sangat kompetitif, dengan kemampuan anak muda dengan digital mindset nya.

Memiliki jiwa rendah hati sebagai warisan budaya dari para leluhurnya, bagi Uti menjalankan bisnis itu bukan merancang sesuatu secara sempurna, melainkan mengalir saja sebagai suatu proses. Business is not sains, not art, but practice”.

Kendali Bisnis Melampaui Masa

Dalam derap waktu, Uti merasa menjadi generasi yang beruntung, menyaksikan dan memegang kendali bisnis melampaui masa 2000, di mana peran internet, komputer serta teknologi digital belum secangggih seperti saat ini.

”Dengan modal pernah bekerja di berbagai perusahaan advertising selama lebih dari 10 tahun itu, saya memulai pendirian perusahaan Creative Center setelah menang penawaran tender salah satu perusahaan perbankan asing di Indonesia,” tuturnya.

Mengaku banyak disupport oleh sejumlah sahabat, Uti yang pecinta batik dan gemar main piano, ternyata memiliki asset knowledge yang cukup berharga. Tidak mengherankan jika para klien menaruh kepercayaan yang besar, sehingga kerja sama dengan mereka bisa berlangsung sampai bertahun-tahun. Tampaknya kecintaan Uti pada musik telah mengasah intuisi dan empathy secara lebih baik dalam berbisnis.

“By having the empathy saya juga mencoba leading the team dengan mengatakan kita harus memahami kebutuhan mereka (klien), karena mereka juga dihadapkan pada tantangan kompetisi yang tinggi. Jadi, ethos kerja yang dibangun adalah problem solving (menyelesaikan masalah). Setelah saya belajar tentang creativity, ternyata creativity juga pada dasarnya bertujuan menjadi problem solving,” papar Uti.

Akhirnya sebagai “seorang dirigen” dirinya mampu menampilkan orkestra yang apik, sehingga sejumlah klien menaruh rasa percaya terhadap kapabilitas yang mumpuni pada diri Uti. Dirinya menjadi terbiasa untuk bekerja secara sangat cepat, mematuhi tenggat waktu yang ekstra ketat, untuk menghasilkan pekerjaan output yang sempurna.

“Tim kami itu digojlok oleh para klien melalui pembentukan gugus tugas (task force) yang sangat taktis, guna menjawab kebutuhan pasar. Dengan orientasi melayani (served) pada permintaan pasar yang sangat ketat, maka tim kami terlatih dengan tetap bekerja secara profesional,” katanya.

Kuncinya, lanjut Uti, adalah tidak pernah mengatakan tidak bisa kepada klien. “Karena pada dasarnya kita tidak pernah tahu, mana yang benar-benar kita tidak bisa lakukan sebelum kita mencoba. Disitulah yang kemungkinan membuat CCI mampu survive dalam 21 tahun ini, mencoba dulu apapun tantangan yang ada di depan mata,” tambah dia.

Di Mata Keluarga

Selain sebagai wanita yang bekerja, Uti adalah isteri dari Rahardjo Satrio Unggul dan juga ibu dari dua orang putra-putrinya. Bagi Ganendra Satria, putra pertama Uti, hidup bersama seorang ibu yang bekerja di rumah sejak ia masih balita, memberikan pengaruh yang luar biasa besar dalam leadership, independensi, ambisi serta kreativitas di dalam dirinya.

Sementara itu bagi Laras Thyrza Amandari, putri dari Uti yang namanya digunakan sebagai brand batiknya, seorang Uti adalah sosok gambaran perempuan yang kuat dan figur independen, termasuk juga terbuka, vokal, dan selalu tahu apa yang diinginkannya. Menurut Laras, sifat-sifat ini bukan merupakan ciri dari kebanyakan wanita Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com