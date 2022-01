Kemenparekraf Dukung Kompetisi Ikan Cupang Tingkat Nasional

Rabu, 12 Januari 2022 | 14:42 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Tangerang, Beritasatu.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendukung rencana penyelenggaraan Festival Ikan Cupang atau CAF Betta Festival tingkat nasional pada 13-16 Januari 2022.

Acara ini diadakan oleh PT Cahaya Anugrah Firdaus (CAF) bertempat di Trans Studio Mall, Bandung, Jawa Barat.

"Acara akbar ini kami gagas bersama dewan dan komunitas penggiat cupang Indonesia bekerja sama dengan para pelaku usaha kecil. Acara ini akan mengonteskan ribuan ikan cupang dan memamerkan lebih dari 4.200 ekor ikan hias," ungkap Event Director of CAF Betta Festival, Zaenal Somantri dalam keterangan persnya, Rabu (12/1/2022).

"Kami berharap, melalui kegiatan CAF Betta Festival bisa berkontribusi lebih besar lagi dari potensi yang sudah ada saat ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini juga dapat memulihkan dan menggairahkan kembali perekonomian Indonesia setekah pandemi," tambah Zaenal.

Indonesia sendiri saat ini berada di urutan kelima sebagai negara yang mengekspor ikan hias terbesar di dunia. Salah satu ikan hias yang menjadi andalan adalah ikan cupang atau yang dikenal di dunia dengan Betta Fish.

"Perkembangan pehobi ikan cupang sangat pesat sehingga memicu persaingan pasar yang ketat dan keberanekaragaman jenis ikan cupang. Sektor pemasaran ikan cupang ini cukup beragam dari anak-anak, penghobi, peserta kontes, dan kolektor," ujarnya.

Kontes akan dinilai oleh dewan juri dengan jumlah terbanyak se-Indonesia yaitu 11 Juri SNI dan 11 Juri IBC (total 22 juri yang semuanya bersertifikasi). Program ini terbagi menjadi beberapa segmen yakni, Batch In Cupang Peserta (13 Januari), Penjurian Kompetisi Cupang Tahap-1 (14 Januari), Penjurian Kompetisi Cupang Tahap-2 dan Pengumuman Pemenang Tahap-1 (15 Januari), Pengumuman Pemenang Juara Umum & Grand Champion (16 Januari).

"Untuk Juara Umum SNI Grand Champion IBC akan mendapatkan hadiah senilai Rp 25 juta, satu unit Yamaha NMAX untuk Kategori Best of Show IBC. Dua unit Yamaha LEXY untuk kategori Best of Optional IBC dan Best of Form (Reguler). Satu unit Yamaha MIO M3 untuk Kategori Best of Form (Baby). Total hadiah Rp 161 juta rupiah untuk Kategori Best of Division (Regular & Optional). Dan total hadiah Rp 70 juta rupiah untuk Grand Champion SNI," jelas Zaenal.

Sumber: BeritaSatu.com