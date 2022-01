UPH Learning Hub Kini Hadir di Manado

Sabtu, 15 Januari 2022 | 21:08 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Manado, Beritasatu.com - Universitas Pelita Harapan (UPH) Learning Hub kini resmi hadir di Manado, Sulawesi Utara (Sulut).

Fasilitas ini diharapkan dapat membantu kalangan profesional yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas guna meningkatkan kemampuan individual, khususnya dalam menghadapi peluang dan tantangan di era revolusi industri 4.0. UPH Learning Hub ini juga bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan di tanah air lewat pendidikan yang unggul, holistis, dan transformatif.

“Ini adalah learning center dari UPH. Kami akan membuka short course, training, program S1 program jarak jauh untuk komunikasi, serta program S2 dengan sistem blended learning,” ungkap Associate Provost of Innovation and New Program UPH Eric Jobiliong saat peluncuran UPH Learning Hub ini digelar di Hotel Aryaduta Manado, Jumat (14/1/2022).

Sementara itu, kehadiran UPH Learning Hub di Manado disambut baik oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw.

“Tentu saja memperkaya infrastruktur pendidikan kita di Sulawesi Utara. Terutama memberikan pilihan-pilihan bagi warga Sulawesi Utara untuk pendidikan. Tentu kami sambut dengan upaya pemerintah meningkatkan sumber daya manusia,” ungkap Steven.

“Atas nama Pak Gubernur dan pemerintah provinsi, kami memberikan support, apresiasi dan salut untuk UPH yang membuka program yang luar biasa ini,” tutup Steven.

Program UPH Learning Hub terbuka baik bagi individu, korporasi, lembaga pemerintahan.

Adapun peluncuran UPH Learning Hub Manado ini turut dihadiri Rektor UPH Jonathan L. Parapak dan Executive Director Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH) Stephanie Riady. Diketahui, UPH juga baru saja meresmikan UPH Learning Hub di District 1 Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.

