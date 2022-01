LSPR Jalin Kemitraan Global dengan New York Film Academy

Jumat, 21 Januari 2022 | 18:15 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

LSPR Communication and Business Institute melakukan hybrid MOU signing ceremony dengan New York Film Academy, AS. (Foto: Dok )

Jakarta, Beritasatu.com - LSPR Communication and Business Institute, Jakarta (Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR) menggelar hybrid memorandum of understanding (MoU) signing ceremony dengan New York Film Academy (NYFA) Amerika Serikat (AS), Kamis (20/1/2022). MoU ini memperbaharui kerja sama sebelumnya dalam membangun kemitraan terkait internasionalisasi pendidikan tinggi, promosi kerja sama akademik, dan penelitian internasional.

“Dengan suksesnya implementasi kolaborasi dari tahun-tahun sebelumnya seperti kegiatan study tour, workshops dan study abroad, Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta dan NYFA antusiasme untuk bekerja sama dalam program-program lainnya,” kata CEO Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta, Prita Kemal Gani dalam keterangan tertulisnya Jumat (21/1/2022).

Kerja sama ini meliputi pertukaran dosen, staf, mahasiswa, program studi di luar negeri, konferensi bersama, lokakarya atau pelatihan, dan penelitian. "Kolaborasi ini sesuai komitmen LSPR dalam memberikan pendidikan kelas dunia dan menghasilkan lulusannya memiliki kompetensi global," kata dia.

Salah satu alumni New York Film Academy asal Indonesia Melarissa Sjarief turut hadir secara online dan berbagi pengalamanya. “Saya belajar banyak hal, budaya, koneksi, profesional, script writer. Semoga dengan kolaborasi ini, mahasiswa LSPR bisa mendapatkan experience hebat dan dapat menghasilkan film maker profesional,” kata wanita penerima beasiswa fulbright ini.

Penandatanganan MoU tersebut juga dihadiri perwakilan dari New York Film Academy, Jim Miller (Vice President of Strategic Initiatives), Darrius Douglas (Vice President of Enrollment), Lizzie Sack (Director of Agency Relations), dan Helen Burkart (Associate General Counsel & Compliance Officer). Selain itu Andre Ikshano (Rector LSPR Communication and Business Institute), Mikhael Yulius Cobis (Dean of Faculty of Communication).

Sumber: BeritaSatu.com