Dukung Pemberdayaan Perempuan, YOU Berkolaborasi dengan Kita Bisa

Jumat, 21 Januari 2022 | 23:00 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 yang hingga kini belum usai semakin memberikan dampak bagi banyak lapisan masyarakat salah satunya kaum perempuan yang berjuang menghidupi keluarganya seorang diri. Hal tersebut kemudian membuat YOU beauty berinisiatif mendukung para perempuan yang berjibaku menghidupi keluarganya secara mandiri.

Berkolaborasi dengan Kitabisa , YOU mempercayakan pendistribusian bantuan kepada organisasi ini yang terus konsisten menyebarkan kebaikan seluas-luasnya.

"Mengusung tema Cerahkan Kebaikanmu, YOU mengajak konsumen untuk menjadi bagian kecil yang berdampak besar bagi keberlangsungan sesama. Dimana dalam program sosial ini, kita memadukan konsep Buy to Donate, dimana setiap pembelian beragam produk kami di aplikasi online akan didonasikan sebesar Rp 2.000 per transaksi yang nantikan akan kita sumbangkan melalui Kita Bisa," ungkap Brand Director YOU, Ayu Anastasya dalam keterangannya, Jumat (21/1/2022).

BACA JUGA Menaker: Beri Kesempatan yang Sama kepada Perempuan dan Lelaki untuk Bekerja

Ditambahkan Ayu program ini berlandaskan kepada komitmen YO. untuk mendukung para perempuan Indonesia yang terberdayakan oleh kemandiriannya.

"Komitmen kita yang mengusung Women Empowerment terus berupaya kita wujudkan dalam langkah nyata. Kita terus berupaya berkontribusi terhadap kesejahteraan perempuan. Namun demikian kami sadari, kami tidak dapat bergerak sendiri. Oleh karena itu, kami mengajak konsumen luas untuk bersatu melahirkan langkah besar untuk dapat menyanggah usaha perempuan dalam perjuangannya," lanjutnya.

Ditegaskannya, persamaan visi antara Kita bisa dengan perusahaannya dengan terus berupaya memberikan kebaikan diharapkan akan menimbulkan pengaruh bagi berbagai pihak untuk melakukan hal serupa.

BACA JUGA Mien Uno Sebut Perempuan Mandiri Sejahterakan Ekonomi Bangsa

"Kami menyambut baik kolaborasi bersama YOU Beauty ini. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pandemi cukup membawa dampak buruk bagi kita semua tak terkecuali kepada sang ibu tulang punggung keluarga. Untuk itu donasi ini akan kami salurkan langsung untuk membantu ibu mandiri tulang punggung keluarga. Semoga kolaborasi ini terus berjalan sehingga dapat menyebarkan lebih banyak kebaikan di luar sana," tandas Head of Brand Partnership Kitabisa, Marisa Thara Wardhani.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com