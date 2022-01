IATI Dorong Peningkatan Digitalisasi Pertanian dan Maritim

Rabu, 26 Januari 2022 | 19:00 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- Inisiasi Auditor Teknologi Indonesia (IATI) mendorong peningkatan inovasi digitalisasi sektor pertanian dan maritim. Hal itu dinyatakan IATI bersama Konsorsium Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (Korika) yang mengadakan webinar bertema Recover Together and Recover Stronger: Technology Audit for Smart Maritime and Smart Agriculture pada Rabu (26/1/2022).

Tema webinar IATI selaras dengan tema pertemuan negara-negara G20 dalam masa Presidensial Indonesia. Tema ini dimaksudkan untuk mengetengahkan kembali peran audit Teknologi, khususnya dalam penerapan aset teknologi di bidang smart maritim, dan smart agrikutur.

“Sebagai upaya menjadikan produk teknologi sebagai hilirisasi riset dan teknologi, yang dapat terakselarasi menghasilkan Inovasi, tentu kita harus memanfaatkan hasil Audit Teknologi tertentu yang menjadi peran dari auditor teknologi. Dalam hal ini, sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna teknologi serta proses produksi dari produk tersebut berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah serta persyaratan teknologi untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas proses produksi tersebut,” ujar Ketua IATI-Korika, Hammam Riza.

Pada saat ini, menurut Hammam, tuntutan masyarakat global terhadap peralatan teknologi maupun produk yang dihasilkan dari satu proses teknologi harus melewati analisis life-cycle, tempat keseluruhan bahan baku, proses, hasil akhir hingga proses pembuangan limbahnya tidak mencemari lingkungan maupun menggunakan proses yang menimbulkan masalah sosial. Keseluruhan analisa ini memerlukan jasa audit teknologi. Di sini pula diperlukan pendekatan data-driven audit technology.

BACA JUGA Loncatan Kemajuan Teknologi Digital, Ini Strategi Kemkominfo

Dalam Webinar ini Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan akan pentingnya ; menuju era yang semakin cerdas dan serba terkoneksi manfaat yang dihadirkan teknologi digital seperti cloud 5G, AI, IOT, tidak bisa dibaikan dan harus dioptimalkan pengaplikasian teknologi tersebut, sebagaimana telah dihadirkan oleh Huawei dan para mitranya, akan membantu Indonesia menjadi bangsa bahari yang unggul sesuai dengan strategi poros maritim dunia.

Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyinggung ekonomi digital bukan hanya tentang ekonomi internet, melainkan bagaimana mendigitalisasikan sektor-sektor perekonomian tradisional.

“Praktik-praktik kelautan dan perikanan yang bersifat konvensional harus cepat bergeser ke arah digital agar dapat menjawab berbagai tantangan maupun permintaan konsumen yang semakin beragam dan meningkat. Selain itu, pelestarian biota laut dapat lebih optimal dengan berbagai teknologi digital,” tambahnya.

BACA JUGA Pelaku Usaha Parekraf Perlu Memaksimalkan Teknologi Digital

Prof Bambang Brodjonegoro sebagai ketua dewan pengawas Korika dan Komisaris Utama PT Telkom, menyatakan bahwa dampak positif smart maritim ada beberapa hal yaitu, efisiensi bisnis karena teknologi memberi dampak pada efisensi biaya, perencanaan pelayaran memberikan perencaan pelayaran dengan situasi terbaik karena di dukung dengan data yang akurat, pekerjaan maritim dengan teknologi memberi efisiensi jumlah kru yang terlibat tidak harus banyak, lingkungan dan keselamatan karena adanya sensor dan alat komunikasi sehingga bisa meminimalisasi kecelakaan.

Soal pengembangan smart agriculture, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam Training of Trainer Smart Farming, Selasa (25/1/2022) mengatakan pertanian Indonesia tentu membutuhkan teknologi smart, yang ramah lingkungan.

“Smart farming adalah upaya menembus langit dan transformasi digital pertanianini tidak boleh gagal karena memperlihatkan perubahan paradigma dan transformasi pertanian dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern melalui smart farming. Digitalisasi pertanian menjadi efektif dan penggunaan mekanisasi semakin maju sehingga produksi terus meningkat dengan kualitas yang tinggi dan pendapatan petani semakin naik," imbuhnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com