Kantor Imigrasi Depok Ingin Pertahankan Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Kamis, 27 Januari 2022 | 20:00 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Depok, Beritasatu.com- Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok ingin mempertahankan penghargaan dan predikat wilayah bebas korupsi pada tahun 2022. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Fahrul Novry Azman saat kegiatan upacara dan syukuran peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-72 pada Kamis (27/1/2022).

Fahrul Novry Azman mengucapkan terima kasih karena diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Upacara peringatan Hari Bhakti Imigrasi Ke-72 untuk Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham Wilayah Bogor Raya.

“Saya beserta jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok merasa bersyukur atas penghargaan yang diberikan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok sebagai Satuan Kerja dengan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Tahun 2021 dan meraih peningkatan status yang semula Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok. Saya berharap semoga di Tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok dapat meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," ujar Fahrul.

BACA JUGA Ditjen Imigrasi Luncurkan Teknologi Layanan Terbaru

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok melaksanakan Kegiatan Upacara dan Syukuran peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-72 tahun 2022 terpusat dari Lobi Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, bersama Menteri dan Wakil Menter Hukum dan HAM melalui aplikasi Zoom dan live streaming.

Upacara tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementeraian Hukum dan HAM wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com