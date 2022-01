Kemenko PMK: Literasi Masyarakat Indonesia Masih Rendah

Sabtu, 29 Januari 2022 | 12:04 WIB

Oleh : Wilsa Azmalia / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Didik Suhardi mengatakan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah.

"Berdasarkan data yang kami himpun, tingkat literasi masyarakat kita masih cukup rendah. Dilihat dari beberapa indikator literasi, kita selalu berada di peringkat lima terbawah," kata Didik dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (29/1/2022).

Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019, Indonesia menempati urutan ke 72 dari 78 negara berkaitan dengan tingkat literasi atau berada di 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.

Menurut Didik pentingnya penerapan penguatan peta jalan pembudayaan literasi guna memberikan arah dan pedoman bersama lintas pemangku kepentingan dalam pembudayaan literasi. Peta jalan pembudayaan literasi merupakan dokumen pemikiran bersama lintas pemangku kepentingan yang dibuat pada 2021 lalu.

Selain itu, dikatakannya perlu dibuat payung hukum yang kuat sebagai dasar pembudayaan literasi lintas pemangku kepentingan. "Tujuan penguatan peta jalan pembudayaan literasi yaitu sebagai arah dan pedoman bersama lintas pemangku kepentingan dalam pembudayaan literasi sekaligus sebagai wadah sinergi lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat berwawasan luas," ujar Didik.

