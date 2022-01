Jaga Kualitas Pendidikan, Seameo Centers Indonesia Dukung Program MBKM

Sabtu, 29 Januari 2022 | 20:08 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Southeast Asia Ministers of Education (Seameo) Regional Center for Food and Nutrition (Recfon), Muchtaruddin Mansyur mengatakan, dua tahun lebih pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang mengancam masa depan generasi penerus, khususnya sektor pendidikan.

Untuk itu, Seameo Centers di Indonesia (SCI) termasuk di dalamnya Seameo Recfon menjaga kualitas pendidikan dengan mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Muchtaruddin menuturkan, Seameo SCI dengan berbagai amanat yang diberikan ke masing- masing center berperan penting untuk mencegah terjadinya hambatan keberhasilan pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

“Pengenalan situasi pandemi dalam perspektif nasional maupun global menjadi penting agar SCI dapat memaksimalkan peluang yang ada untuk menjaga kualitas pendidikan melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka,” ujar Muchtaruddin dalam webinar Nasional Seameo Centers Indonesia dengan tema "Optimisme Seameo Centers Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Mendukung Keberlangsungan Program MBKM," secara daring, Jumat (28/1/2021).

Muchtarudin juga menjelaskan, webinar Seameo SCI yang digelar di awal tahun ini bertujuan menyediakan forum diskusi terkait potensi dan optimisme SCI untuk mendukung program MBKM.

Sebagaimana diketahui, MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil termasuk di lingkungan SCI.

Di Indonesia terdapat tujuh Seameo Centre yang mengembangkan program-program yang turut mendukung program MBKM, yaitu Seameo Biotrop, SeameoO Seamolec, Seameo Recfon, Seameo Qitep in Mathematics, Seameo Qitep in Science, Seameo Qitep in Language, dan Seameo Ceccep.

"Ketujuh Seameo Centre ini berada di bawah koordinasi Kemendikbudristek," pungkas Muchtaruddin.

