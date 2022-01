Jokowi: Warga NU dari Milenial dan Gen Z Harus Diberi Ruang Lebih Besar

Senin, 31 Januari 2022 | 13:44 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / LES

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Jokowi menegaskan pemerintah maupun PBNU harus memberikan ruang lebih besar kepada warga Nahdlatul Ulama (NU) dari generasi milenial dan Gen Z untuk tampil dan mengambil peran sentral dalam perkembangan Indonesia yang baru.

“Kaum muda NU yang aktif di kreatif industri, di fashion designer, di grafik Designer dan lain-lain. Kaum muda NU yang IT specialist, programer, IT security expert web developer dan lain-lain, banyak sekali, ini yang harus diambil dan dimanfaatkan,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan PBNU masa khidmat 2022-2027 dan Peringatan Hari Lahir ke-96 NU di The Dome Balikpapan Sport and Convention Center, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022).

Ia melihat, kelompok muda profesional NU yang bekerja di korporasi, startup global atau konsultan global, jumlahnya banyak sekali. Sehingga mereka perlu mempunyai naungan dan wadah yang kuat di organisasi PBNU.

Untuk mendukung inovasi inovasi tersebut, lanjut Jokowi, NU perlu mempunyai sentra-sentra inkubator inovasi yang sangat efektif. Apalagi sekarang ini, NU mempunyai Venture Capital sendiri, modal ventura sendiri yang kuat, dengan membangun dana Abadi yang nantinya mempunyai sovereign wealth fund, sehingga NU mempunyai kekuatan dalam membiayai program-program unggulan dan program-program inovatif.

“Oleh sebab itu, kenapa saya sampaikan pada Muktamar yang lalu, pemerintah siap memberikan konsesi yang besar, tapi secara profesional, sesegera mungkin. Saya sudah siapkan. Tidak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil. saya pastikan yang gede, insyaallah yang gede,” tegas Jokowi.

Hal itu dilakukan pemerintah, kata Jokowi, untuk semakin memperkokoh kemandirian dan kewirausahaan sosial di NU. Serta menjadi bagian penting dari kebijakan transformasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Terutama transformasi hijau yang berkelanjutan dan inklusif, transformasi digital ekonomi serta peningkatan kelas UMKM.

Sumber: BeritaSatu.com