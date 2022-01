PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 63,7 Miliar untuk Tahun 2022

Senin, 31 Januari 2022 | 21:04 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya mengajukan penambahan anggaran tahun 2022 sebanyak Rp 63,7 miliar. Penambahan anggaran, kata Ivan dalam rangka mendukung kinerja PPATK di tahun 2022 dengan tetap tetap berpedoman pada prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (value for money) dengan melihat ruang fiskal di masa pandemi Covid-19.

“Melalui majelis yang mulia ini, izinkan kami untuk mengajukan tambahan anggaran melalui penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 63,7 miliar, yang sangat kami perlukan guna mendukung kinerja,” ujar Ivan dalam rapat dengar pendapat (RDP) PPATK dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2022).

Ivan kemudian menjelaskan penggunaan anggaran tambahan Rp 63,7 miliar tersebut. Pertama, untuk pengadaan dan penunjang reporting reporting dan data analytics antimoney laundering dalam teknologi informasi sistem APU PPT sebesar Rp 14,7 miliar.

Kedua, anggaran untuk colaborative analyis for money laundering and combatting the finacing terrorism and profliferation sebesar Rp 3,3 miliar. Ketiga, anggaran untuk mendukung kerja analisis dan pemeriksaan sektor korupsi sebesar Rp 2,6 miliar. Keempat, anggaran untuk finacial integrity review and rating on money laundering sebesar Rp3,1 miliar.

“Kelima, audit khusus tematik terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan profilerasasi senjata pemusnah massal sebesar Rp 601 juta,” ungkap Ivan.

Keenam, anggaran untuk peningkatan strategi media masa influence PPATK sebesar Rp 1,4 miliar. Ketujuh, revitalisasi aset PPATK Rp 28,5 miliar.

“Kedelapan, peningkatan kapasitas analisis transaksi keuangan bertaraf internasional sebesar Rp 9,3 miliar,” kata Ivan.

