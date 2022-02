Diminta Jokowi Pulang, Ini Jawaban Ainun Najib

Selasa, 1 Februari 2022 | 10:35 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membawa pulang Ainun Najib yang saat ini bekerja di perusahaan Singapura ke Indonesia. Untuk diketahui, Ainun Najib merupakan seorang praktisi teknologi di bidang data sains.

Keinginan tersebut disampaikan Jokowi dalam acara Pengukuhan PBNU masa khidmat 2022-2027 dan Peringatan Hari Lahir ke-96 NU di The Dome Balikpapan Sport and Convention Center, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022) lalu.

Ternyata, keinginan sang Presiden sampai juga di telinga Ainun Najib.

Lewat akun twitter @ainunnajib, Ainun memberikan apresiasi atas pujian Jokowi.

"What a bizarre day Kera lihat yang baik Tangan melipat alhamdulillah bersyukur tidak menyangka, recognized & mentioned by name, oleh Presiden @jokowi di forum mulia pengukuhan pengurus @nahdlatululama. Tangan melipat semoga yg terbaik, selamat dunia akhirat bermanfaat bagi umat. Agar sempurna ditutup dgn indomie soto ayam," cuit Ainun Najib sambil menyertakan foto semangkuk soto ayam.

What a bizarre day 🙈🙏 alhamdulillah bersyukur tidak menyangka, recognized & mentioned by name, oleh Presiden @jokowi di forum mulia pengukuhan pengurus @nahdlatululama 🙏 semoga yg terbaik, selamat dunia akhirat bermanfaat bagi umat



Agar sempurna ditutup dgn indomie soto ayam pic.twitter.com/NlquqImOpi — Ainun Najib (@ainunnajib) January 31, 2022

