Farmasi RS Siloam Jambi Raih Performance Formularium Obat Inhealth Terbaik

Kamis, 3 Februari 2022 | 23:18 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JEM

Jambi, Beritasatu.com - Siloam Hospitals Jambi (Rumah Sakit Siloam Jambi) melalui unit Instalasi Farmasi meraih gelar "Performance Formularium Obat Inhealth Terbaik" periode tahun 2021. Prestasi ini diraih melalui Provider Gathering Seluruh Indonesia yang diadakan oleh PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) pada akhir Januari 2022 lalu di Kota Pekanbaru, Riau.

Chief Executive Officer (CEO) Siloam Hospitals Jambi, Andry Sjamsu mengatakan, menuju satu langkah bersama guna peningkatan pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian penting yang menjadi motivasi manajemen rumah sakit Siloam dalam melayani masyarakat.

BACA JUGA Kenali Terapi Sinar Laser dari Siloam Hospitals Balikpapan

"Terima kasih Mandiri InHealth atas Apresiasi yang diberikan kepada kami di Siloam Hospitals Jambi. Harapan kami melalui kepercayaan, sinergi dan kerjasama yang telah terjalin erat selama ini senantiasa tumbuh semakin baik untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima. We are one, satu langkah bersama menuju pertumbuhan yang berkelanjutan," tutur CEO Andry Sjamsu usai menerima penghargaan yang langsung disampaikan oleh Direktur Keuangan Mandiri Inhealth Rahmat Syukri di Kota Pekanbaru, Riau dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Kamis (3/2/2022).

Provider Gathering 2022 oleh PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) merupakan acara rutin yang sempat tertunda pelaksanaannya dikarenakan pandemi pada 2021 lalu.

Acara ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi Mandiri Inhealth terhadap rekanan rumah sakit (RS), klinik, apotek dan dokter keluarga yang telah berkomitmen untuk selalu berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada para peserta Mandiri Inhealth.

Mengusung acara yang berkonsep hybrid, protokol kesehatan selalu dikedepankan, sehingga seluruh undangan acara yang hadir telah melakukan tes kesehatan terlebih dahulu.

BACA JUGA Klinik Bayi Tabung Blastula IVF Siloam Sriwijaya Sukses Hasilkan 105 Kehamilan

Pada ajang tersebut, disebutkan bagaimana inovasi pelayanan Mandiri Inhealth di era digital seperti sekarang ini, dan dapat meningkatkan kualitas layanan dari provider seperti layanan telemedisin pendaftaran yang cepat melalui QR code, e-formularium obat Inhealth dan juga aplikasi FitAja yang dapat memudahkan peserta dalam proses pengobatan.

Dalam rangkaian acara provider gathering Mandiri Inhealth memberikan award kepada provider terpilih dengan kriteria Rumah Sakit Performance Terbaik tahun 2021, kriteria Provider Rating terbaik versi Peserta tahun 2021, kriteria Klinik/Dokter Keluarga Performance Terbaik Tahun 2021 dan kriteria provider dengan Performance Formularium Obat Inhealth Terbaik Tahun 2021.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com