Epidemiolog Apresiasi Rekomendasi Skema WFH Menteri PAN-RB

Sabtu, 5 Februari 2022 | 19:35 WIB

Oleh : Wilsa Azmalia Putri / WM

Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Epidemiolog mengapresiasi rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo mengenai pelaksanaan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di kawasan aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sebagai upaya meminimalkan kasus penularan Covid-19.

“Saya mengapresiasi hal ini, karena memang sebaiknya untuk sektor publik yang masih bisa bekerja jarak jauh dan tidak perlu face to face bisa dilakukan 100%. Tetapi, kalau ada yang tidak bisa, jumlah 10% itu sudah cukup, sisanya bisa di rumah,” kata Epidemiolog Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman, saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (5/2/2022).

Adapun rekomendasi yang diberikan Menteri Tjahjo yakni, pertama, instansi pemerintahan di daerah aglomerasi dapat bekerja dari rumah hingga Senin (7/2/2022), guna memutus rantai penularan Covid-19 di kalangan ASN. Kedua, ASN yang masuk kantor hanya 10% dari total pegawai di instansi pemerintahan tersebut.

Dicky menyebut rekomendasi tersebut baik dan cukup efektif karena dibutuhkan untuk melandaikan kurva serta mencegah gelombang kasus semakin tinggi, terutama dalam menurunkan kasus infeksi. Dikatakannya, apabila kasus infeksi bertambah, maka yang berpotensi dirawat di rumah sakit juga semakin banyak, termasuk mereka yang membutuhkan oksigen.

Lebih lanjut, Dicky menjelaskan, pelaksanaan WFH dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan memberikan dampak yang positif dalam mengurangi penularan kasus Covid-19, terutama dalam mengurangi mobilitas masyarakat. Menurutnya, mobilitas pekerja atau masyarakat pada umumnya itu tinggi dan jumlahnya bisa mencapai jutaan.

“Strategi public health dalam mengendalikan wabah itu adalah selalu mengambil risiko terburuk, tidak meremehkan situasi dan mengambil langkah preventif bukan kuratif, menunggu kasusnya tinggi dulu baru dicari solusinya,” kata Dicky.

Sumber: BeritaSatu.com