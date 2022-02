SiCepat Raih Penghargaan IPRA 2022 dan Gelar Lomba Foto serta Artikel

Senin, 7 Februari 2022 | 21:49 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - SiCepat Ekspres mendapatkan penghargaan Indonesia Corporate PR Awards (IPRA) 2022 dari Warta Ekonomi, Kamis (27/1/2022), yang digelar secara online via Zoom Meeting. Selain itu SiCepat juga menggelar lomba foto dan artikel jurnalistik.

Penghargaan IPRA 2022: Creating Impact for The Better Future adalah penghargaan kepada public relations perusahaan yang memiliki peran dan fungsi yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas perusahaan di tengah persaingan industri yang semakin ketat dan kondisi ekonomi Indonesia yang mulai membaik.

Selama tahun 2021, Sicepat Ekspres telah mendistribusikan sebanyak 48 press release ke 1.075 media nasional. Hal ini menjadi bukti bahwa SiCepat Ekspres secara aktif melakukan kegiatan public relations dengan merilis update terkait perkembangan bisnis perusahaan, kegiatan sosial, dan pencapaian yang telah diraih oleh SiCepat ke media.

BACA JUGA HUT Ke-8, SiCepat Ekspres Ajak Masyarakat Bersama Bangkitkan Negeri

CEO SiCepat Ekspres, The Kim Hai, menyampaikan, "Terima kasih kepada Warta Ekonomi yang sudah memberikan penghargaan kepada PT SiCepat Ekspres Indonesia. Melalui proses adaptasi dan inovasi digital, peran corporate communication menjadi bagian penting dalam mempertahankan, serta mengembangkan kinerja perusahaan untuk menjadi lebih baik dengan tantangan masa pandemi di Indonesia."

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com