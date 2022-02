Prasmul, UI, Binus Gelar Indonesia Capital Market Festival

Selasa, 8 Februari 2022 | 11:19 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Kondisi pandemi tidak membuat semangat mahasiswa menjadi luntur. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi atas permasalahan bangsa.

Berkaca dari literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah, tiga organisasi kemahasiswaan dari Universitas Prasetiya Mulya (Prasmul), Universitas Indonesia (UI) dan Bina Nusantara (Binus) akhirnya berkolaborasi ciptakan festival literasi keuangan secara virtual yang diberi nama Indonesia Capital Market Festival (ICMF).

ICMF mengangkat tema Financial Maturity: Proud to be Financially Literate dengan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. ICMF berkeyakinan bahwa peningkatan jumlah investor yang pesat belakangan ini juga perlu diiringi dengan adanya peningkatan wawasan masyarakat tentang cara berinvestasi yang baik dan benar terutama bagi generasi muda yang mendominasi pasar modal Indonesia.

Rangkaian acara ICMF berjalan dalam kurun waktu dua bulan yang dimulai dari tanggal 23 Oktober hingga 18 Desember 2021 yang dibuka secara langsung oleh kata sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno Sandiaga Uno dan perwakilan Rektor dari masing-masing universitas.

Tokoh-tokoh ternama di bidang perekonomian turut hadir meramaikan keseluruhan acara ICMF sebagai narasumber. Selain Menteri dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, komedian Raditya Dika dan CEO perusahaan-perusahaan besar juga ikut memeriahkan festival keuangan karya ketiga universitas tersebut.

“Masyarakat dan pemerintah dapat saling berkolaborasi demi meningkatkan iklim investasi di Indonesia,” ungkap Sandiaga Uno.

Dengan demikian, lanjutnya, kebijakan pemerintah harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat, salah satunya adalah dengan meningkatkan literasi keuangan sebelum mengimplementasikan investasi jangka panjang.

Tidak hanya forum diskusi seputar dunia investasi dan keuangan, ICMF juga menyelenggarakan 4 jenis kompetisi untuk pelajar SMA dan perguruan tinggi untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan generasi muda serta job fair guna memperkenalkan para pelajar terhadap peluang karir dan gambaran pekerjaan di beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang finansial.

Seluruh rangkaian acara ICMF yang telah sukses diselenggarakan berhasil menarik antusiasme masyarakat luas tercermin dari 10.092 total partisipan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia ikut berpartisipasi aktif sepanjang acara berlangsung. Peserta acara juga menyampaikan bahwa dengan mengikuti rangkaian acara ICMF dari awal hingga akhir, banyak ilmu yang telah didapatkan dan diterapkan.

“ICMF membuat saya menjadi pribadi yang lebih siap dalam berinvestasi khususnya dalam hal psikologis dan menentukan investasi yang tepat sesuai profil risiko yang saya miliki, saya berharap kegiatan ICMF bisa rutin dijalankan setiap tahunnya.” ujar Ferdinand, salah satu partisipan acara.

Terpisah, Kevin Reviro sebagai mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya yang juga ketua acara ICMF menyampaikan harapan agar kerja sama ketiga universitas ini dapat terus terjalin sehingga dapat memberikan impact yang besar untuk masyarakat luas selaras dengan visi acara untuk menyediakan wadah bagi anak muda Indonesia agar memiliki kecerdasan finansial sehingga dapat berinvestasi dengan baik dan benar.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR