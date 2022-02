Besok, Nadiem Umumkan Agenda Prioritas G-20 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Selasa, 8 Februari 2022 | 18:49 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan agenda prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang akan didorong pemerintah Indonesia pada perhelatan G-20, Rabu (9/2/2022)

Pengumuman akan dilakukan melalui acara “Kick Off G20 on Education and Culture” yang akan ditayangkan melalui kanal YouTube KEMENDIKBUD RI dengan tautan https://youtu.be/JyMKT4MaLEg, pada Rabu, 9 Februari 2022, pukul 13.00-15.00 WIB.

“Kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia mengajak warga dan pemimpin dunia untuk bergotong royong dan terlibat dalam pemulihan dari pandemi. Mari bersama membangun dunia secara berkelanjutan, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan,” ujar Nadiem dalam keterangan tertulis, Selasa (8/2/2022).

Nadiem menuturkan, masyarakat patut berbangga bahwa Indonesia berkesempatan untuk memimpin 19 negara maju lainnya yang tergabung dalam G-20 dan mengajak sejumlah negara berkembang untuk bersama-sama menjawab tantangan global.

Untuk itu, Nadiem mengajak masyarakat untuk menyaksikan “Kick Off G20 on Education and Culture” untuk mengetahui lebih lanjut apa saja agenda prioritas yang akan didorong kementerian yang dipimpinnya selama presidensi Indonesia pada G-20.

“Saya mengajak masyarakat untuk mengetahui apa saja yang perlu kita perjuangkan bersama. Kita semua perlu terlibat, agar G-20 betul-betul menghadirkan langkah konkret dan dampak nyata yang bermanfaat bagi banyak negara, khususnya Indonesia,” terangnya.

Selain terkait bidang pendidikan, Nadiem mengatakan, Indonesia dengan kekayaan budaya dan kearifan lokalnya juga berperan penting dalam membangun pemulihan dunia.

“Kami mengajak warga dunia untuk kembali ke jalan budaya untuk kehidupan bersama yang berkelanjutan. Kami mengajak dunia untuk betul-betul melihat lebih dalam apa yang dapat ditawarkan Indonesia melalui seni dan budaya,” ujarnya.

Sejalan dengan pernyataan Mendikbudristek, pada “Kick-Off G20 on Education and Culture” akan ada gelar wicara dengan topik “Jalan Budaya untuk Hidup Berkelanjutan”. Sesi ini akan menghadirkan Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek dan juga menjabat sebagai Coordinator of Ministerial Meeting on Culture, Helianti Hilman selaku wirausahawan sosial dan penyanyi Andien Aisyah yang merupakan penggerak fesyen berkelanjutan.

Selain itu, akan hadir juga gelar wicara menarik dengan topik “Solidaritas dan Kemitraan serta Masa Depan Dunia Kerja Pasca Covid-19” menghadirkan Iwan Syahril selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek yang juga menjabat sebagai Chair Education Working Group (EdWG), Anwar Sanusi selaku Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan yang juga menjabat sebagai Chair Employment Working Group dan Wikan Sakarinto selaku Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek.

Masyarakat juga dapat turut menyaksikan gelar wicara topik "Pendidikan Berkualitas Universal dan Teknologi Digital untuk Pendidikan" yang menghadirkan Anindito Aditomo selaku Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek dan juga menjabat sebagai Co-Chair EdWG, Mira Tayyiba selaku Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatik yang juga menjabat sebagai Chair Digital Economy Working Group dan Subandi selaku Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang juga sebagai Perwakilan Development Working Group.

Kick Off G-20 on Education and Culture juga akan menampilkan kelompok gamelan Sukma dan kelompok anak muda yang menyuarakan harapannya bagi kepemimpinan Indonesia pada G-20 di bidang pendidikan dan kebudayaan serta seruan mereka bagi dunia.

Sumber: BeritaSatu.com