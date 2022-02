Nadiem: Presidensi G-20 Indonesia Momentum Tepat Bangkit dari Pandemi

Rabu, 9 Februari 2022 | 14:36 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / LES

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di acara acara Kick Off G20 on Education and Culture. (Foto: Beritasatu)

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, Presidensi G-20 Indonesia merupakan momentum tepat bagi Indonesia dan dunia saat ini sedang berupaya bangkit dari pandemi Covid-19.

Nadiem menuturkan, selama pandemi Covid-19, ia belajar dan refleksi tentang banyak hal. Mulai dari perjuangan para guru memastikan pembelajaran tetap berlangsung di tengah pandemi dan kreativitas para seniman dan pelaku budaya. Mereka tetap dapat menghasilkan karya-karya kreatif dan melestarikan warisan budaya Indonesia di situasi pandemi.

Selain itu, Nadiem juga menuturkan belajar tentang pentingnya semangat gotong royong yang merupakan nilai dasar bangsa Indonesia.

“Saya semakin sadar pentingnya gotong-royong. Salah satu nilai dasar dari bangsa kita, yang sekarang menjadi semakin penting untuk membantu kita untuk pulih dan bangkit. Itulah kenapa Presidensi G-20 Indonesia tahun ini mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”, ujar Nadiem acara Kick Off G20 on Education and Culture yang siarkan secara langsung melalui kanal YouTube KEMENDIKBUD RI dengan tautan https://youtu.be/JyMKT4MaLEg, Rabu (9/2/2022).

Dikatakan Nadiem, gotong royong merupakan poin penting serta menjadi gagasan mendasar menjalankan roda gerakan Merdeka Belajar. Khususnya dalam penerapan kurikulum prototipe yang saat ini mulai diterapkan sebagai opsi bagi sekolah-sekolah.

Ia juga menegaskan, kurikulum prototipe mengedepankan pembelajaran berbasis project dan memerdekakan guru dalam merancang proses belajar dengan dibantu platform Merdeka Mengajar.

Dengan kurikulum prototipe, lanjut Nadiem, pembelajaran jadi lebih menyenangkan, berfokus kepada kompetensi yang esensial dan juga relevan.

“Ini membantu kita mencapai 4 tujuan prioritas dari education working group yaitu pendidikan universal yang berkualitas, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta dunia kerja pasca-Covid-19,” paparnya.

