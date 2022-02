Mendikbudristek: Jadikan Recover Together, Recover Stronger Aksi Nyata

Rabu, 9 Februari 2022 | 16:56 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan agenda prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang akan didorong pemerintah Indonesia, melalui kepemimpinan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada perhelatan G-20.

Mendikbudristek mengatakan, “Presidensi G-20 Indonesia yang diterima Bapak Presiden Joko Widodo pada Desember 2021 adalah sangat tepat, karena kita di Indonesia, dan semua negara di dunia saat ini sedang berupaya bangkit dari pandemi Covid-19.”

Hal tersebut diutarakan Mendikbudristek pada acara pengumuman bertajuk ‘Kick Off G-20 on Education and Culture’ yang tayang melalui kanal YouTube Kemendikbud RI, Rabu (9/2/2022).

Menteri Nadiem melanjutkan bahwa momentum kepemimpinan ini dinilai tepat karena pada saat seperti inilah Indonesia dapat menunjukkan karakter bangsa yang luar biasa. “Salah satu nilai dasar dari bangsa kita, yakni gotong royong, semakin penting untuk membantu kita dan dunia untuk pulih dan bangkit,” jelas Nadiem.

Sumber: BeritaSatu.com