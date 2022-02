Siswa dari New York Ikuti Tes PSB SMA Labschool 2022

Kamis, 10 Februari 2022 | 14:58 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Salah satu siswi dari New York dengan tekun mengikuti tes seleksi penerimaan siswa baru (PSB) SMA Labschool 2022. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 2.269 peserta mengikuti tes seleksi penerimaan siswa baru (PSB) SMA Labschool tahun 2022. Dari ribuan peserta yang mengikuti tes yang dilakukan secara daring atau online itu, di antaranya ada siswi yang berasal dari New York, AS dan Inggris.

“Jika pada tahun lalu diikuti oleh peserta dari Afrika Barat dan Malaysia, pada tahun ini ada juga siswa dari New York Amerika Serikat, dan Inggris,” ujar Ketua PSB, M Fakhruddin dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Kamis (10/2/2022).

Siswa dari New York dapat menjalankan tes tersebut dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Siswa yang berasal dari Junior High School 190 Russel Sage, New York City itu semangat mengerjakan walaupun di sana masih suasana malam.

Menurut Fakhruddin, tes seleksi PSB Labschool 2022 dalam pelaksanaannya diikuti oleh 2.269 peserta dari 2.342 peserta yang mendaftar atau sebanyak 97%. Sebanyak 73 siswa berhalangan atau tidak hadir dalam tes tersebut.

Dalam sambutan pembukaan tes PSB SMA Labschool yang dilakukan secara daring, Rektor UNJ Komarudin mengapresiasi pelaksanaan PSB secara daring atau online. Dia berharap pelayanan semakin baik dan ditingkatkan.

“Bila perlu menambah tim-tim ahli IT yang dapat direkrut untuk memperkuat tim IT Labschool. Karena apabila IT semakin baik maka diharapkan pelayanan akan semakin baik pula,” ujar Komarudin.

Komarudin menyebutkan, pelaksanaan PSB online secara umum berjalan lancar, walaupun di dalam perjalanannya ada sedikit hambatan. Namun hambatan atau kendala dapat ditangani sehingga siswa dapat mengerjakan soal seluruhnya, sehingga data peserta sudah terekam semua oleh panitia, selanjutnya tinggal diolah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pengumuman dari tes ini akan dilakukan pada Rabu, 16 Februari 2022 secara daring di web Labschool (www.labschool-unj.sch.id).

