Pameran UMKM dan Vaksinasi Booster Akan Ramaikan HUT ke-43 UBL

Rektor Universitas Budi Luhur, Wendi Usino bersama Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti, Kasih Hanggoro bersama jajarannya akan menggelar berbagai rangkaian kegiatan dengan mengangkat tema "Together We Can" mulai Februari-Maret 2022. (Foto: istimewa)