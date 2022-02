Ini Alasan Sopir Truk Tolak Zero ODOL

Sabtu, 12 Februari 2022 | 08:50 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Penolakan kebijakan Zero ODOL (over dimension over load) yang akan diberlakukan pada Januari 2023 oleh sopir-sopir truk logistik bukan tanpa alasan. Mereka mengatakan tidak bisa bersaing jika menggunakan truk kecil.

Adlan, sopir truk yang kesehariannya membawa truk dari Jakarta-Bali misalnya, mengatakan, tidak jarang ditolak ekspedisi maupun pabrik kalau sedang membawa truk yang ukurannya kecil. “Kalau kita punya mobil pendek yang ukurannya hanya 6 meter, para ekspedisi dan pabrik tidak mau terima. Mereka mintanya minimal ukuran 8 meter,” ujar Adlan, dalam keterangannya, Sabtu (12/2/2022).

Katanya, pabrik tidak menerima mobil pendek. Penolakan terhadap truk kecil ini juga berdampak terhadap ekonomi para sopir. “Kalau mobil yang saya bawa kecil, saya susah mendapat order dan terpaksa harus nunggu lama di pangkalan. Itu sangat menghabiskan biaya. Parkir saja sehari Rp 30.000, itu belum makan,” tuturnya.

Misalnya untuk pabrik-pabrik snack seperti Mayora saja, menurut Adlan, mereka mintanya kubikasi. “Jadi, kalau mobil kita pendek hanya berapa kubik saja yang bisa kita bawa. Dari hitung-hitungan ongkirnya tidak nutup untuk operasional dari Jakarta ke Bali. Biayanya habis untuk di jalan saja. Mereka juga biasanya tidak mau menerima kalau mibilnya pendek,” ungkapnya.

Kata Adlan, kalau tidak mengikuti keinginan pabrik yaitu truk long atau panjang, para sopir tidak akan bisa untuk mendapatkan muatan. “Itu sebabnya para sopir memodifikasi truknya, yaitu agar pabrik-pabrik mau memakai,” tukasnya.

Jadi, menurutnya, pemerintah harus mengetahui kondisi para sopir di lapangan. Sementara, para sopir truk ini juga masih harus menanggung kenaikan harga bearing dan ban saat ini yang melambung tinggi.

“Jadi, kondisi kita sangat susah sekarang. Pemerintah tidak mau tau tentang kesulitan kita ini. Kok mau ditambah lagi dengan normalisasi ODOL yang menghimpit kehidupan kita,” tandasnya.

Sumber: ANTARA