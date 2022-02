Permintaan Agar KPK Periksa Gubernur, Firli: Terkait Pemilu 2024

Minggu, 20 Februari 2022 | 11:05 WIB

Oleh : Muhammad Aulia / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyoroti banyaknya permintaan agar KPK memeriksa sejumlah gubernur terkait perkara masa lalu dan masa mendatang. Menurutnya, fenomena tersebut erat kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Tekanan publik ini terutama di media sosial menurut catatan saya, sangat terkait dengan situasi politik menjelang Pemilu 2024,” ungkap Firli melalui akun Twitter resminya @firlibahuri, dikutip Minggu (20/2/2022).

Firli memahami begitu masifnya keinginan publik untuk memberantas korupsi. Dia menegaskan, KPK akan terus mengumpulkan keterangan dan alat bukti. Hanya saja, dia meminta publik memberikan waktu kepada KPK untuk bekerja. Bila saatnya tepat, KPK pasti akan memberikan penjelasan utuh terkait penanganan suatu perkara.

Selain itu, Firli menegaskan KPK berkomitmen dan tidak akan pernah lelah memberantas korupsi. Dia memastikan setiap informasi dari masyarakat pasti akan diperhatikan oleh KPK untuk didalami dan dipelajari lebih lanjut. KPK, sebut Firli, pasti akan menyampaikan perkembangan terkait perkembangan penyelidikan.

Lalu, jika dalam penelusuran ditemukan unsur pidana, Firli memastikan status perkara tersebut akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Dia menekankan, KPK selanjutnya pasti akan menyampaikan ke publik terkait dengan penetapan tersangka di perkara tersebut.

“Siapa pun pelakunya, kami tidak akan pandang bulu. Jika cukup bukti pasti ditindak, karena itulah prinsip kerja KPK,” tutur Firli.

Pria kelahiran November 1963 itu menambahkan, dalam pengusutan sebuah perkara, KPK memegang prinsip the sun rise and the sun set. Firli memaparkan, jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dia harus segera diajukan ke persidangan. Ibarat matahari yang pasti terbit pada waktunya, suatu perkara akan naik pada waktunya.

Firli juga mengatakan, bahwa dalam bekerja KPK selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, dan proporsionalitas. Atas dasar itu, dia menegaskan, seseorang ditetapkan sebagai tersangka bukan karena ditetapkan KPK, melainkan karena perbuatannya diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti awal yang cukup.

“Tugas kami KPK adalah bekerja mencari dan dan mengumpulkan keterangan saksi, barang bukti, dengan bukti- bukti tersebut akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana guna menemukan tersangkanya untuk kemudian diperhadapkan di muka para hakim yang mulia di persidangan,” imbuhnya.

Sumber: BeritaSatu.com