Lewat Twitter, Firli Bahuri Bicara Revolusi Teknologi Media

Minggu, 20 Februari 2022 | 20:46 WIB

Oleh : Muhammad Aulia / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri berbicara soal revolusi teknologi media. Hal tersebut dia utarakan lewat akun Twitter resminya @firlibahuri, dikutip Minggu (20/2/2022).

Lewat akunnya, Firli mengatakan, revolusi teknologi media adalah sebuah kebebasan yang dinanti oleh umat manusia. Pada awalnya, dia menjelaskan, media massa merupakan pilar demokrasi, namun demikian dalam perkembangannya media massa justru juga terjebak dalam fenomena elitisme.

“Sampai-sampai ada adagium, freedom of the press is the freedom of the owner of the press. Ternyata pemilik media lah yang akhir memiliki kendali atas media massa di masa lalu,” tutur Firli.

Hanya saja, Firli menjelaskan, teknologi media saat ini telah berubah. Saat ini, media sosial hadir tidak hanya untuk melengkapi media massa melainkan juga menjadi pesaing. Menurutnya, media sosial berbasis internet membuat kontrol berita tidak dapat diawasi lagi.

Meski demikian, pria kelahiran November 1963 itu menyatakan fenomena tersebut merupakan revolusi yang tidak pernah ada. Firli menjelaskan, akhirnya semua orang bisa berkata dan bersuara. Dia memandang perubahan tersebut harus dicermati dengan saksama.

Perubahan tersebut, tambahnya, membuat semua menjadi lebih mudah mengakses informasi. Dia menegaskan, hal itu adalah salah satu roh cita-cita demokrasi. Selain itu, ada juga aspek keterbukaan dan kemudahan mengakses teknologi informasi.

“Kami di KPK menyadari betul perubahan ini, sehingga semua bisa kami ajak dalam partisipasi memberantas korupsi. Pantaslah jika kami memandang semua ini sebagai sebuah orkestra karena kini semua memiliki alat dan bunyi-bunyian sendiri,” ungkapnya.

Sumber: BeritaSatu.com