Menkominfo: Media Perlu Terus Berinovasi

Selasa, 22 Februari 2022 | 20:39 WIB

Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, media perlu terus berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi disrupsi teknologi dan pandemi Covid- 19. Sebab, pembatasan mobilitas dan aktivitas fisik telah mengubah cara hidup bermasyarakat, cara berkomunikasi hingga cara mengakses dan mencari sumber informasi dari media

“Untuk menjaga relevansi dan eksistensi media, seperti yang dikatakan oleh CEO Cisco, John Chambers, if you don’t innovate fast, disrupt your industry, disrupt yourself, you’ll be left behind,” kata Johnny, saat memberikan sambutan pada acara Buka Tahun Bersama Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) XVII, yang bertajuk “Membuat Indonesia Kembali Tersenyum,” Selasa (22/2/2022).

Johnny menerangkan, di sektor konsumsi media, terjadi pergeseran konsep konsumsi media yang dinikmati oleh masyarakat. Selama satu dekade terakhir, yakni dari tahun 2011 hingga tahun 2021 yang lalu, konsumsi media konvensional mengalami tren yang terus menurun.

Tren tersebut terlihat dari konsumsi media cetak yang turun sebesar 50%, televisi sebesar 24%, dan radio sebesar 19%. Di sisi lain, media berbasis desktop mengalami peningkatan konsumsi sebesar 25% dan media berbasis seluler sebesar 460%. Demikian dikutip bandwith, record, and risky time tahun 2021.

Di sektor produksi, 75% eksekutif perusahaan global di bidang komunikasi dan jurnalisme dan media massa menyampaikan bahwa kebutuhan untuk berinovasi tidak pernah lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih lanjut, 86% dari para eksekutif tersebut percaya bahwa untuk bersaing di dunia yang serba digital, dibutuhkan strategi bisnis yang memosisikan audiens serta pelanggan sebagai mitra kerja.

Johnny mengatakan, pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari yang lalu, telah banyak dibahas upaya yang perlu dilakukan dalam menciptakan fair level of playing field bagi pelaku industri media mainstream konvensional dengan media baru (the new media) seperti over the top.

“Salah satu upaya konkret nya yakni pemerintah akan menindaklanjuti usulan draft published rights yang diajukan oleh Dewan Pers dan task force media sustainability berupa payung hukum setingkat peraturan pemerintah. Saat ini dalam tahap pembahasan yang intensif. Meskipun bukan silver bullet untuk mematikan ekosistem industri pers yang independen dan berkelanjutan, ketentuan publisher rights merupakan salah satu alternatif kebijakan publik yang menempatkan posisi industri pers setara dengan platform digital dengan jumlah pengguna yang besar,” katanya.

Dijelaskan, dengan adanya payung hukum ini, diharapkan dapat terwujud konvergensi industri media. “Kami telah dan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga-lembaga terkait dalam penyusunan regulasi ini, untuk merespons tuntutan perkembangan digital,” katanya.

Sumber: BeritaSatu.com