Wali Kota Danny Sebut Ekonomi Makassar Tumbuh Lewat Digitalisasi

Wali Kota Makassar Mohamad Ramdhan "Danny" Pomanto saat menjadi narasumber dalam Acara U20 International Event to Road to G20 “Fostering Collaboration Between Cities to Accelarate Solution Towards Climate Change, Pandemic and Economic Growth” yang diselenggarakan oleh UCLG di Bandung, Kamis, 24 Februari 2022. (Foto: istimewa)