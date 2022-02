Terima Kunjungan Duta Besar Inggris, Menkominfo Bahas Kerja Sama Satria-2

Jumat, 25 Februari 2022 | 17:54 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FFS

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menerima kunjungan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste H.E. Owen Jenkins di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Februari 2022. (Foto: Dok. Kemenkominfo)

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste H.E. Owen Jenkins. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Menteri Johnny dan Duta Besar Owen Jenkins membahas kerja sama Satelit Indonesia Raya (Satria)-2.

“Hari ini saya dikunjungi oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia H.E. Mr. Owen Jenkins, menindaklanjuti diskusi atau pembicaraan tentang UK Export Finance untuk mendukung Satria-2,” ujar Johnny di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (25/2/2022).

Menurut Johnny, Satria-2 yang akan dibangun Airbus, merupakan high throughput satellite (HTS) kedua Indonesia. Kapasitas Satria-2 dirancang sama dengan Satria-1 sebesar 150Gbps.

“Pemerintah Inggris memberikan dukungan yang serius untuk pembiayaan satelit baru ini. Dan dalam rangka itu, saya juga akan segera berkunjung ke Inggris untuk membicarakan dengan Airbus dan pemerintah Inggris untuk menindaklanjutinya,” jelas dia.

Johnny mengatakan Satria-2 telah masuk dalam Green Book Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Karenanya, kata dia, skema kerja sama yang dilakukan terbuka kemungkinan melalui direct lending ke pemerintah Indonesia.

"Untuk itu, dokumen-dokumen pembiayaannya nanti akan dibicarakan antara UK Export Financing dengan Kementerian Keuangan. Karena hal ini untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Inggris,” katanya.

Duta Besar Owen Jenkins mengapresiasi pertemuan dengan Menkominfo Johnny G Plate. Menurut Owen, pertemuan ini akan memperkuat jalinan kerja sama antara Indonesia dan Inggris, khususnya di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

“Pemerintah Inggris dan perusahaan Airbus yang didukung melalui pembiayaan UK Export Financing dapat membantu pemerintah Indonesia dalam menyiapkan kebutuhan akses internet. Melalui keuangan ekspor Inggris, kami dapat mendukung pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Menteri Kominfo untuk menyediakan akses internet di seluruh kepulauan yang menakjubkan ini,” ungkap Owen.

Owen juga menyambut baik rencana kunjungan Menteri Johnny ke Inggris. Johnny dijadwalkan akan menghadiri Global System for Communication Association International Communication Union Congress (GSMA ITU Congress). Selain itu, Johnny juga akan melakukan lawatan kerja ke Spanyol dan Perancis.

“Kami sangat menantikan kunjungan Bapak Menkominfo ke Inggris dan menunjukkan lebih banyak mengenai teknologi dan penawaran keuangan yang dimiliki Inggris,” tutur Owen.

Kepada Johnny, Owen berharap pertemuan tersebut dapat meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara.

“Semoga kami dapat bergerak maju dengan cepat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Ismail dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Anang Latif.

Sementara itu, Owen Jenkins didampingi Country Head Indonesia for UK Export Finance, Richard Michael dan First Secretary For Defence Sales, Tim Maile.

