Menkumham Yasonna Dapat Penghargaan dari Presiden Filipina

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kedua kanan) memperoleh penghargaan Kaanib ng Bayan atau Ally of the Nation dari Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mendapat penghargaan Kaanib ng Bayan atau Ally of the Nation dari Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Penghargaan ini merupakan bagian dari Penghargaan Presiden untuk Individu dan Organisasi Filipina di Luar Negeri (Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas/PAFIOO) tahun 2021.

Diketahui, penghargaan itu diumumkan oleh pemerintah Filipina melalui Komisi untuk Orang Filipina di Luar Negeri (Commission on Filipinos Overseas/CFO). Penghargaan yang diterima Yasonna diberikan oleh pemerintah Filipina kepada individu atau organisasi di luar Filipina yang berkontribusi terhadap masyarakat Filipina di luar negeri.

Menteri Otoritas Pembangunan Mindanao-Filipina, Emmanuel Piñol mengapresiasi kebijakan imigrasi yang dilakukan Yasonna. Menurutnya, kebijakan keimigrasian yang dilaksanakan Yasonna telah melindungi dan membantu warga Filipina di Indonesia di masa pandemi Covid-19.

“Sangat kami apresiasi. Kami menghargai upaya Anda sebagai ASEAN Brother. Saya menjamin bahwa ke depan, kami akan membalas kebaikan Anda seperti yang Anda lakukan kepada saudara kami di sana,” ujar Emmanuel Piñol dalam keterangan yang diterima, Senin (28/2/2022).

Menteri Komunikasi Filipina, Martin Andahar juga menyampaikan rasa terima kasih terhadap kebijakan keimigrasian pemerintah Indonesia di masa pandemi Covid-19 yang memperhatikan sisi kemanusiaan. Dia menjelaskan, Filipina dan Indonesia dapat bersama-sama hadir saling membantu satu sama lain.

“Kepada warga negara kami (Filipina) yang berkunjung atau tinggal di Indonesia. Pandemi telah menyulitkan mereka untuk hidup, dan atas belas kasih dan pengertian dari Menteri Laoly, masa tinggal mereka diberikan dan diperpanjang,” ungkap Andahar.

“ASEAN memberi kita ruang persahabatan dan solidaritas yang membuat negara-negara anggota memiliki tempat aman bagi para pengungsi atas peristiwa yang tak terlihat, tak terduga, dan tak terkendali seperti penyebaran virus corona,” tambahnya.

Adapun pihak lain yang turut menerima penghargaan tersebut yakni Issa Mohammad Ahmad (Yordania), Montero Medical Missions (Amerika Serikat), Philippine Bayanihan Society-Singapore (Singapura), Temasek Foundation, Ltd. (Singapura).

Penerima penghargaan telah melalui seleksi ketat mulai dari nominasi yang diajukan lembaga atau organisasi Filipina di luar negeri. Ada 56 penerima penghargaan dari pemerintah Filipina dengan 117 nominasi dari 31 negara. Seleksi dilakukan oleh pemerintah Filipina dengan melibatkan tokoh masyarakat serta media.

