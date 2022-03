Kurangi Emisi Karbon, Tunas Artha Gandeng Perusahaan Taiwan

Rabu, 2 Maret 2022 | 12:51 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

PT Tunas Artha Pratama (TAP), perusahaan pemegang hak karbon di Kalimantan Tengah melakukan kerja sama dengan perusahaan Taiwan Ding Chen Carbon Asset Management Co, Ltd (DDCAM). (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Tunas Artha Pratama (TAP), perusahaan pemegang hak karbon di Kalimantan Tengah melakukan kerja sama dengan perusahaan Taiwan, Ding Chen Carbon Asset Management Co, Ltd (DDCAM). Penandatangan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) digelar di Jakarta, Selasa (1/3/22). Selain penandatanganan, rombongan mengunjungi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya membahas kerja sama Taiwan dan Indonesia di masa depan dalam pengembangan sumber karbon.

"Penandatanganan kerja sama ini dalam rangka mengembangkan sumber karbon guna menyelesaikan masalah emisi karbon dunia dengan memanfaatkan 500.000 hektare hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah," kata Owner Tunas Perkasa Group Tugiyo Wiratmojo dalam keterangan tertulisnya Rabu (2/3/2022).

Tugiyo Wiratmojo memaparkan luas daratan Indonesia mencapai 191,3 juta hektare, dan lebih 60% di antaranya hutan termasuk lahan gambut. Kondisi ini merupakan ekosistem penyimpan karbon paling efisien di alam. Hutan gambut tropis merupakan reservoir keanekaragaman hayati, karbon, dan sumber daya air yang merupakan habitat berbagai spesies seperti burung, ikan, mamalia, reptil, dan amfibi.

"Oleh karena itu, Indonesia berharap dapat bekerja sama dengan Ding Chen Carbon Asset Management Co (DDCAM) untuk melakukan penelitian lebih lanjut, seperti informasi tentang kepadatan dan ketebalan gambut, guna mengembangkan model pengelolaan emisi karbon yang tepat," kata Kepala Kadin Kalimantan Tengah ini.

