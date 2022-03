Ahli MUI Pusat Sebut Munarman Berikan Pencerahan

Senin, 7 Maret 2022 | 18:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ahli dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, MJ mengungkapkan terdakwa kasus dugaan terorisme Munarman selama ini memberikan pencerahan kepada umat Islam. Sepak terjang Munarman selama ini diketahui sebagai penceramah selalu mengingatkan umat Islam bahwa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan bentukan tiga negara besar yakni Amerika Serikat (AS), Inggris dan Israel.

Nantinya, kelompok ISIS yang telah dibentuk ini juga akan dihancurkan oleh ketiga negara besar tersebut, terutama AS. “Kehadiran ISIS tak lepas dari peran ketiga negara besar ini yang ingin menciptakan chaos, ingin melakukan perusakan di luar negeri terutama di negara Islam agar kelompok-kelompok radikal dunia datang ke Irak di bawah pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi‎,” kata MJ saat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (7/3/2022).

Menurut MJ, pimpinan ISIS Al Baghdadi merupakan pemberi informasi kepada negara-negara adidaya kemudian diangkat sebagai sosok pemimpin‎ muslim dunia. “Sebenarnya, beliau (Abu Bakar Al Baghdadi) adalah anti-Islam,” katanya.

Dia mengatakan latar belakang setelah runtuhnya Uni Soviet, dunia ini dikuasai oleh satu negara, yakni AS. “Amerika perlu menciptakan musuh sebagai sarana dalam rangka menentang dunia Islam secara global,” ujarnya.

MJ merupakan pejabat di Komisi Fatwa MUI dan mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah‎. “Majelis Ulama Indonesia yang di dalamnya ada 77 organisasi Islam, sepakat bahwa ISIS yang antiagama dan meminta umat Islam Indonesia tidak terprovokasi dengan konspirasi dan tipu daya mereka,” imbuhnya.

Munarman yang hadir di Makassar pada 24-25 Januari 2015, sebagai salah satu pembicara/penceramah, membahas isu global dan mengingatkan kepada peserta ceramah agar tidak tertipu dengan sepak terjang ISIS.

Mantan sekretaris umum Front Pembela Islam (FPI) ini mengingatkan kembali bahwa ISIS merupakan bentukan AS dan nantinya akan dihancurkan pada 2020. “Apakah saya tindakan saya melanggar pidana?,” kata Munarman kepada ahli MJ.

MJ tegas menjawab tidak melanggar pidana. Menurut MJ, aksi yang dilakukan Munarman justru merupakan pencerahan bagi umat Islam.

