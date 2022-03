Prabowo Subianto dan Pangeran Khalid Bahas Kerja sama Industri Pertahanan

Selasa, 8 Maret 2022 | 20:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Pangeran Khalid bin Salman di Riyadh, Arab Saudi, Senin (7/3/2022). Berdasarkan siaran pers dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta, Selasa (8/3/2022), pertemuan Prabowo dengan Pangeran Khalid selaku wakil menteri pertahanan Arab Saudi, membahas penjajakan potensi kerja sama industri pertahanan.

Pertemuan itu juga membahas upaya peningkatan kerja sama militer dan pertahanan, serta isu-isu global dan regional yang menyangkut kepentingan kedua negara. Prabowo Subianto memang tengah mengadakan kunjungan kerja ke Arab Saudi yang di antaranya menghadiri The IISS Riyadh 2022 dan World Defense Show 2022.

Prabowo disambut dengan hangat oleh Pangeran Khalid. Prabowo juga menghadiri undangan makan pagi bersama Pangeran Khalid Bin Salman yang didampingi Panglima Angkatan Bersenjata Arab Saudi. Prabowo dan Pangeran Khalid juga menikmati kopi khas Arab Saudi sambil bertukar pikiran tentang pertahanan.

Kerja sama pertahanan antara RI-Arab Saudi telah terjalin dengan baik selama ini. Kerja sama tersebut dikukuhkan dengan “Defence Cooperation Agreement (DCA) Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia” pada 23 Januari 2014 di Jakarta dan diratifikasi pada 2018.

Dalam bidang pendidikan, Kemhan RI dan Arab Saudi telah memiliki program kerja sama pertukaran perwira sebagai implementasi kerja sama pendidikan dan pelatihan. Indonesia telah mengirimkan 178 orang untuk mengikuti pendidikan di Arab Saudi dalam kurun waktu 2014-2022, berupa sesko angkatan dan kursus pencerahan penanggulangan ekstremisme.

Sementara, Arab Saudi telah mengirimkan dua orang untuk mengikuti Sesko TNI dan Sesko Angkatan Darat. Permintaan terkait penambahan seat sesko tiap angkatan pun akan terus ditambah.

