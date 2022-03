Anne Gregory Diangkat Jadi Adjunct Professor di LSPR

Rabu, 9 Maret 2022 | 17:09 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Humas Anne Gregory diangkat jadi adjunct professor di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, Selasa (8/3/2022). Acara inagurasi Anne Gregory menjadi profesor di LSPR ditandai dengan webinar bertema Global Capability Framework in Public Relations & Management Communication 2022.

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas publikasi internasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggelar kegiatan World Class Professor (WCP). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para dosen perguruan tinggi dalam negeri untuk berkolaborasi dan berinteraksi dengan profesor berkelas dunia serta mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

"LSPR merasa sangat terhormat memiliki Anne Gregory sebagai profesor di LSPR. Ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi LSPR untuk memiliki salah satu profesor humas di dunia untuk menjadi bagian dari keluarga LSPR. Sebagai adjunct professor, peran utamanya adalah untuk mempersiapkan program akademik LSPR menjadi standar global, serta menumbuhkan budaya penelitian yang kaya ke dalam Civitas Academica LSPR," ujar Founder & CEO LSPR, Prita Kemal Gani.

“Profesor Anne Gregory, profesor terbaik kelas dunia dalam kajian public relations memiliki banyak riset dan memublikasikan buku terkait public relations yang menjadi dasar dan pedoman akademik LSPR. Pengangkatan Anne Gregory sebagai adjunct professor di LSPR, tentunya ini sejalan dengan visi LSPR, ​​untuk selalu menjadi Kampus yang terbaik di Bidang Kehumasan Indonesia, Terbaik di ASEAN dan Dunia. LSPR akan selalu menjadi relevan, terdepan, internasional, dan up to date, always be the leading Graduate School in communication & business,” tambah Prita.

Sumber: BeritaSatu.com